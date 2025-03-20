Две трети айтишников планируют работать на себя в 2025 году

Платформа гибкой занятости SkillStaff провела опрос, чтобы выяснить причины получения статусов индивидуальных предпринимателей и самозанятых у ИТ-специалистов. Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в феврале-марте 2025 г., в нем приняли участие мужчины и женщины старше 18 лет, проживающие на территории России либо имеющие российский ИНН. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

От работника к предпринимателю

По данным платформы гибкой занятости SkillStaff, почти половина (44%) опрошенных ИТ-специалистов зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, самозанятые или имеют оба этих статуса. Еще 22% респондентов планируют получить статус ИП или самозанятого в течение года. Остальные 34% участников не имеют таких статусов и не собираются оформлять их в ближайшем будущем.

Среди основных причин для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого ИТ-специалисты выделяют: желание работать на себя, а не на работодателя (73%), стремление к финансовой независимости (68%) и возможность зарабатывать больше, чем в условиях найма (67%).

«В последние годы стремительно растет интерес ИТ-специалистов к работе в формате ИП или самозанятости. Такой же тренд мы наблюдаем и у профессионалов других интеллектуальных профессий (“белых воротничков”): от маркетологов до специалистов финансового блока. Это обусловлено желанием иметь больше свободы, контроля над проектами в работе и независимости от работодателя. Главными преимуществами таких статусов, по мнению респондентов нашего исследования, являются упрощенный налоговый учет (76%), низкая налоговая ставка или налоговые льготы (74%), а также простой процесс регистрации (71%)», — сказал Никита Шабашкевич, CEO и основатель платформы гибкой занятости SkillStaff.

Мегаполисы привлекают ИП, малые города – СМЗ

Согласно опросу SkillStaff, города-миллионники лидируют по количеству ИТ-специалистов, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели (16%). На втором месте (9%) находятся крупные города, где проживает от 100 тыс. до 1 млн человек. Наименьшее количество ИП-айтишников (7%) зафиксировано в средних и малых населенных пунктах до 100 тыс. человек.

Большинство самозанятых ИТ-специалистов (34%) проживает в малых и средних городах. На второй позиции находятся крупные города (29%), а на третьей – миллионники (24%).

Регистрация индивидуального предпринимателя или самозанятого в городах с населением до 1 млн человек чаще всего привлекает айтишников уровней Junior и Middle. В мегаполисах такой статус больше востребован у профессионалов уровней Middle и Senior.

В городах с населением до 100 тыс. человек в статусе ИП или самозанятого чаще заинтересованы ИТ-специалисты в возрасте 28-35 лет. В городах до 1 млн жителей такой интерес проявляют айтишники 36-45 лет, а в мегаполисах – старше 45 лет.

Портрет респондентов

Большинство респондентов (34%) обладают средним опытом (Middle). Второе место по количеству ответов занимают ИТ-специалисты уровня Senior – 32%. Начинающих специалистов уровня Junior среди респондентов 25%. Наименьшая доля (9%) приходится на высококвалифицированных айтишников уровня Lead.

Две трети (71%) опрошенных составляют мужчины, а треть – женщины (29%). Большинство участников (37%) находятся в возрасте старше 45 лет, а более четверти (34%) относится к возрастной категории 36-45 лет. Еще 20% составляют специалисты в возрасте 28-35 лет и 9% респондентов до 27 лет.