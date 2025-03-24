«Авито Работа»: подборка необычных вакансии марта 2025 года

Эксперты «Авито Работы» изучили вакансии, размещенные на платформе, и выявили несколько необычных предложений о работе по всей России. В список пяти оригинальных вакансий вошли актер иммерсивного театра, оператор игровой зоны, водолаз, помощник по созданию украшений и игрок в компьютерном клубе. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Актер иммерсивного театра

В Перми актеру иммерсивного театра предлагают необычную подработку: спектакли проходят в полной темноте, а зрители воспринимают происходящее только на слух и тактильно. Оплата за спектакль — от 1000 до 1400 руб., в зависимости от количества зрителей и дня недели. От актера требуется умение менять голос, создавать образы с помощью интонации, обладать хорошей дикцией и уметь импровизировать, соблюдая при этом механику спектакля. Работодатель предлагает гибкий график работы: актер сам выбирает удобные дни для выхода.

Оператор игровой зоны виртуальной реальности (VR)

В Ростове-на-Дону открыта вакансия оператора игровой зоны виртуальной реальности с зарплатой от 40 тыс. руб. В обязанности сотрудника входит встреча гостей, консультация по выбору игр, настройка и калибровка VR-оборудования, контроль игрового процесса, обеспечение безопасности и создание комфортной атмосферы. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, сменный график 2/2 (с 9:30 до 21:30). Для сотрудников предусмотрены бонусы: парковка, зоны отдыха, скидки на услуги компании. Опыт не обязателен, важны только желание работать и интерес к сфере развлечений.

Водолаз

В Санкт-Петербурге открыта вакансия водолаза для работы в порту и акватории Финского залива. Сотруднику предстоит заниматься проведением подводных работ в соответствии с квалификацией, включая подводную сварку, резку, использование гидромонитора и других специализированных инструментов. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, фиксированный график и зарплату от 170 тыс. руб. в месяц. Для работы требуется водолазная книжка, медицинская справка, а наличие удостоверения сварщика/резчика будет преимуществом. Опыт желателен, но не обязателен — главное, соответствовать профессиональным требованиям и быть готовым к ответственным задачам в сложных условиях.

Помощник по созданию украшений

Творческий подход и опыт вышивки бисером станут ключевыми навыками для помощника по созданию украшений в Москве. Работодатель предлагает гибкий график и частичную занятость (три-пять дней в неделю), а новичков готов обучить необходимым техникам. Сотрудник будет создавать уникальные украшения в мастерской. Креативному помощнику предлагают зарплату от 20 тыс. руб. до 60 тыс. руб. в месяц в зависимости от количества созданных изделий. Работодатель подчеркивает, что позиция предполагает полную или частичную занятость на выбор сотрудника.

Игрок в компьютерном клубе

Компания ищет сотрудников, готовых играть в Path of Exile 2 (POE2) и зарабатывать на этом. Вакансия открыта для людей с уверенными навыками работы на ПК, ответственностью и исполнительностью. Желателен опыт в играх типа Diablo, Path of Exile или Grim Dawn. Занятость предполагает дневные смены или ночные на выбор сотрудника. Обязанности включают игру в POE2, прокачку персонажа по плану, и тренировки, для которых предусмотрены бесплатные игровые сессии. Оплата составляет 1000 руб. за смену. Предлагается плавающий график, который обсуждается с каждым сотрудником индивидуально. При отсутствии опыта, кандидатам предоставляется обучение.