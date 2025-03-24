Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году

По данным исследования юридической компании ЭБР, в 2024 г. в России было зарегистрировано 28 803 судебных споров, связанных с защитой авторских и смежных прав, что на 35% больше, чем годом ранее (21 396 дел). В то же время общее число судебных разбирательств в области интеллектуальной собственности увеличилось незначительно — на 5%, достигнув отметки 55 136 дел. За последние два года рост судебных дел в области интеллектуальной собственности составил 26%. Юристы отмечают, что текущий тренд, в первую очередь, связан с акцентом государства на развитие ИТ-сектора. Об этом CNews сообщили представители юридической компании ЭБР.

Большинство всех судебных разбирательств в области интеллектуальной собственности (84%) в 2024 г. касались защиты исключительных прав — 46 373, рост таких разбирательств год к году составил 6%. По делам, связанным с защитой патентных прав, исключительных прав на товарные знаки и исключительных прав на фирменные наименования, судиться в 2024 г. стали реже. Так, число патентных дел упало на 8% (до 209 дел), дела по товарным знакам уменьшились на 6% (до 18087 дел), а разбирательства по фирменным наименованиям снизились на 43% (до 171 дела).

Как отмечает Борис Едидин, зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, данный тренд является закономерным следствием того, что государство сделало ставку на развитие ИТ-сектора.

«Число регистраций программного обеспечения в Едином реестре Минцифры за последние два года выросло примерно на 27% по сравнению с 2022 г. Параллельно, три года подряд устойчиво растет число заявок на регистрацию программ и баз данных в реестрах Роспатента, причем ежегодно этот прирост стабильно держится на двузначном уровне. Благодаря политике импортозамещения российская ИТ-отрасль смогла создать конкурентоспособные и коммерчески востребованные программные продукты, которые нуждаются в правовой защите, в том числе через суд», — сказал Борис Едидин.

По данным исследования юридической компании ЭБР, снижение количества споров по товарным знакам является следствием повышения размеров госпошлин. Раньше большинство исков о защите товарных знаков были типовыми «серийными» делами на взыскание компенсации в пределах 1 млн руб. Если прежде при подаче иска на миллион рублей истцу приходилось уплачивать 23 тыс. руб. госпошлины, то с сентября 2024 г. эта сумма взлетела до 55 тыс. руб. — более чем вдвое. Одновременно были увеличены пошлины за обжалование решений в апелляционной и кассационной инстанциях, а также существенно расширен перечень случаев, когда госпошлина становится обязательной.

При этом, по словам Кристины Мкртчян, советника практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, на количество исков о нарушении прав на товарные знаки влияет и снижение эффективности защиты правообладателей на маркетплейсах. «На фоне бурного роста электронной коммерции они по факту лишены возможности защищать свои права. Даже, если правообладатель направит претензию на продажу контрафакта, то за 30 дней, которые предусмотрены на рассмотрение жалобы, продавец может успеть реализовать весь незаконный товар. Это демотивирует правообладателей как-либо защищать свои права, так как они не могут остановить распространение контрафакта, который вытесняет оригинальную продукцию. На решение проблемы направлена инициатива по урегулированию деятельности маркетплейсов и созданию личного кабинета правообладателя, что позволит оперативно выявлять и устранять нарушения», — отметила Кристина Мкртчян.

Снижение числа исков о защите фирменных наименований, по данным исследования юридической компании ЭБР, может быть связано с постепенным осознанием участниками рынка, что фирменное наименование как объект интеллектуальной собственности гораздо сложнее защитить, чем товарный знак. Если правообладатель попытается защитить свое право на фирменное наименование, ему потребуется доказать убытки, что сделать гораздо тяжелее по сравнению с понятным и отлаженным механизмом взыскания компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Небольшой спад числа патентных споров, по данным исследования юридической компании ЭБР, может быть вызван снижением активности иностранного бизнеса в России, который всегда был заинтересован в сохранении наиболее наукоемких активов. Например, согласно данным Роспатента, в 2022 г. количество поданных заявок на изобретения снизилось на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 г. Роспатент отчитался о том, что за год было подано почти 27 тыс. заявок на изобретения, такие же цифры были продемонстрированы в 2024 г.

Об исследовании: Данные получены из системы поиска и анализа судебной практики Caselook.