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ТМК внедрила единый процесс подбора персонала с помощью «Поток Рекрутмент»

Трубная металлургическая компания (ТМК), поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора, внедрила единую систему автоматизации подбора персонала — «Поток Рекрутмент». Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

В компании ТМК работают более 65 тыс. сотрудников, и ежемесячно нанимаются более 1000 новых сотрудников. Благодаря внедрению системы «Поток Рекрутмент» компания смогла ускорить ключевые этапы воронки и улучшить взаимодействие между заказчиками и рекрутерами.

Так, до внедрения «Поток Рекрутмента» в ТМК не было единой платформы для подбора сотрудников. Рекрутеры использовали таблицы Excel и разнообразные кадровые системы, что затрудняло отслеживание кандидатов и снижало прозрачность процесса. Чтобы решить эту проблему, компания решила внедрить единую систему автоматизации.

С внедрением «Поток Рекрутмента» процесс подбора в ТМК стал более прозрачным, с «цифровым следом» для каждого кандидата. Все этапы подбора теперь происходят в единой системе.

Ключевые изменения

Интеграция с ОШС. Рекрутеры видят штатную структуру в системе, что упрощает создание заявок на подбор и отслеживание эффективности по подразделениям.

Автоматический сбор откликов. Вакансии публикуются на карьерных сайтах одновременно, а все отклики автоматически загружаются в систему, экономя время и повышая продуктивность.

Кастомизированные заявки. Заявки настраиваются в удобном конструкторе и частично заполняются автоматически, что делает процесс более эффективным.

Управление базой кандидатов. Создана единая база данных, которая позволяет находить кандидатов и отслеживать их статус, используя теги и фильтры для оптимизации поиска.

Ускоренная проверка кандидатов службой безопасности. Интеграция с системой безопасности позволяет автоматически подгружать данные о кандидатах из «Поток Рекрутмента», что ускоряет проверку и исключает ручную обработку. Анкеты отправляются автоматически, упрощая согласование и ускоряя выход сотрудника на работу.

Также теперь ТМК использует кастомизированный чат-бот, который общается с кандидатами в мессенджере. Он напоминает о следующих действиях собеседования, помогает финалистам в адаптации и отслеживает этапы подбора, отправляя уведомления о предстоящих встречах. Это улучшает коммуникацию и формирует положительный опыт взаимодействия кандидата с работодателем.

Более того, ТМК использует Power Bl для визуализации данных и выявления узких мест в воронке подбора. Это позволяет улучшать стратегии и корректировать процессы. В компании также используются собственные инструменты аналитики для настройки отчетов, что помогает вовремя выявлять проседающие процессы.

Результаты внедрения «Поток Рекрутмента»

Создана единая база кандидатов, которая позволяет находить нужных соискателей и отслеживать их статус.

Процесс проверки кандидатов службой безопасности сократился с двух недель до двух дней.

Все предприятия внедрили единую форму анкет. Это избавило рекрутеров от ручного заполнения и упростило обработку данных.

«Система помогает нам быстрее находить и закрывать даже самые «горящие» вакансии. Например, был случай, когда с помощью «Поток Рекрутмента» мы закрыли вакансию специалиста отдела капитального строительства всего за неделю. Раньше процесс шел гораздо медленнее: отклики приходили, мы их анализировали, отправляли заказчику, и потом несколько дней ждали ответа. Сегодня все отклики оказываются в одном месте, заказчик также их видит и может сразу же дать обратную связь. Это действительно ускоряет процесс и делает его более эффективным», — сказала Мария Приказчикова, руководитель направления организации подбора персонала на предприятиях ТМК.

«Внедрение «Поток Рекрутмента» позволило ТМК существенно оптимизировать процесс подбора персонала, сделав его более прозрачным и эффективным. Теперь ежегодные 1000 новых кандидатов быстрее и качественнее проходят этапы найма, общаясь не только с рекрутером, но и с чат-ботом. ТМК может уже сейчас оцифровать внутренние этапы найма, где может проанализировать HR-метрики, такие как скорость закрытия вакансий, источники кандидатов и продуктивность рекрутеров. Теперь ТМК видит общее количество вакансий на каждом предприятии и скорость их обработки, что существенно ускоряет все этапы подбора», — сказал Сергей Ахметов, генеральный директор HRTech-компании «Поток».

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