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53% россиян отклоняли предложения о трудоустройстве: чаще всего останавливают низкие зарплатные предложения

Чаще всего соискатели отклоняют предложения о трудоустройстве из-за низкой зарплаты, несоответствия обещаний реальности, а также наличия более выгодных предложений. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиян (53%) хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства, даже если успешно прошел собеседование. Чаще всего отклоняют предложения о работе респонденты от 35 до 44 лет (60%), а также опрошенные с доходом от 50 до 100 тыс. руб. (65%). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каковы же главные причины отклонения предложений о трудоустройстве? 22% россиян, которые когда-либо отказывались от трудоустройства, назвали основной причиной низкий уровень заработной платы. 17% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. 16% сообщили, что получили более привлекательные предложения от других компаний. 15% участников опроса указали на неудобные условия труда и график работы, а 10% отметили сложности в общении с руководством.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 369

Время проведения: 6-20 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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