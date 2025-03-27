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«Базальт СПО» и ОмГУ объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров в рамках «Альт Академии»

«Базальт СПО» и Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на популяризацию российского программного обеспечения в образовательной сфере.

«Сегодня импортозамещение - важная составляющая цифровой трансформации любой организации. Но для нас это не только переход университета к широкому использованию отечественного ПО, но и возможность обучать наших студентов, например, разработке под российские операционные системы прикладного ПО, что требуется сегодня многим компаниям. Рассчитываем, что сотрудничество с компанией «Базальт СПО» позволит нам эффективно проводить политику импортозамещения и способствовать более качественной подготовке студентов в сфере ИТ», – сказал Сергей Барановский, начальник управления информационных технологий, связи и информационной безопасности, и.о. декана факультета цифровых технологий и кибербезопасности ОмГУ.

Основной целью партнерства является подготовка высококвалифицированных ИТ-специалистов в рамках проекта «Альт Академия». Изучение операционных систем «Альт» внедрят в образовательные программы университета.

«При работе с вузами, колледжами и техникумами мы уделяем особое внимание подготовке кадров для регионов, готовим специалистов в области сетевого и системного администрирования, защиты данных и систем на базе российского технологического стека. Отдельным направлением является совместная работа с вузами по подготовке учебных материалов. С коллегами из МТУСИ в 2024 г. выпустили учебно-методическое пособие «Доверенная разработка программных пакетов и сборка программного обеспечения», — отметила Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО».

Проект «Альт Академия» объединяет все направления работы вендора, связанные с обучением и сотрудничеством с образовательными организациями.

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