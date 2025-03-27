Более 20% удаленных вакансий в России доступны людям с ограниченными возможностями

Доля вакансий для людей с ограниченными возможностями в России составляет 3,8% от общего числа предложений. Среди удаленных позиций этот показатель значительно выше – 21,4%. Такие данные были получены в ходе исследования, которое провела компания PRO32 – российский поставщик ИТ-решений, проанализировав статистику сайтов-агрегаторов вакансий. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

В топ-3 отраслей по общему числу инклюзивных вакансий лидируют ИТ, финансы и образование, на которые приходится более 60% всех предложений. В сфере ИТ размещено 44% инклюзивных вакансий, в финансовом секторе – 28% и в образовании – 8%.

Наименьшую долю инклюзивных вакансий на удаленке показывают химическое производство, сельское хозяйство и искусство и культура – менее 1% от общего числа.

«Компании больше не ограничиваются географией и создают более гибкие условия для людей с ограниченными возможностями. Все больше появляется дополнительных сервисов, как программы удаленного доступа, таск-трекеры и др., которые позволяют специалистам работать из любой точки, что значительно расширяет их профессиональные горизонты. В некоторых отраслях, таких как химическое производство и сельское хозяйство, инклюзивные удаленные вакансии остаются редкостью, однако цифровые отрасли, например ИТ и финансы, показывают тенденцию к созданию более доступных рабочих мест», – сказал Игорь Мандик, генеральный директор компании PRO32.

Москва и Московская область занимают лидирующую позицию среди российских регионов по количеству инклюзивных вакансий – 9292 предложения, что составляет 20% от общего числа таких вакансий в России. Второе место у Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 3988 вакансий (8,7%), третье – у Краснодарского края – 1746 (3,8%). В топ-10 также вошли Свердловская область (3,4%), Республика Татарстан (2,8%), Самарская область (2,7%), Ростовская область (2,5%), Нижегородская область (2,4%), Челябинская область и Новосибирская область (2,1%).

Средняя заработная плата, указанная в инклюзивных вакансий на удаленке в России, составляет 89 тыс. руб. Однако в ряде отраслей этот показатель значительно выше. Лидерами по уровню оплаты стали коммуникации (120 тыс. руб.), химическая промышленность (111 тыс. руб.) и искусство и культура (102 тыс. руб.). В то же время в финансовом секторе, несмотря на высокую долю инклюзивных вакансий, средняя зарплата составляет 38 тыс. руб., что является одним из самых низких показателей среди всех отраслей.