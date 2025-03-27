F6: доходы студий неофициальной озвучки выросли на 53% за 2024 год

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, исследовала доходы за 2024 г. неофициальных студий озвучки, чьи переводы используют в том числе нелегальные распространители видеоконтента. В прошлом году 48 наиболее крупных студий заработали по минимальным подсчетам в общей сложности более 94 млн руб., что в полтора раза больше их доходов за 2023 г. В том числе в два раза увеличился доход от рекламных вставок и сборов на озвучку популярных фильмов и сериалов. Об этом CNews сообщили представители F6.

По данным аналитиков департамента Digital Risk Protection компании F6, в 2024 г. доходы нелегальных распространителей видеоконтента упали на 4,2% до 3,36 млрд руб. (по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за год) по сравнению с 2023 г. В то же время предполагаемый доход 48 изученных студий озвучек, которые были активны на протяжении 2024 г., составил более 94 млн руб., что на 53% больше, чем в 2023 г. Это связано большим числом зарубежных сериалов и фильмов, которые не были официально представлены в России, популярных азиатских дорам и аниме, а также турецких сериалов (дизи).

Специалисты компании F6 выделяют четыре основных способа заработка для студий неофициальной озвучки:

– Спонсорская подписка. Оформление платных подписок приносит студиям больше всего денег по сравнению с другими способ монетизации своего творчества — 45,4% от общей суммы заработка. В 2024 г. количество платных подписчиков увеличилось почти в два раза. Такой способ монетизации дает больше преимуществ, по сравнению с другими источниками дохода. В большинстве групп доступ к большей части контента открыт только для подписчиков или он становится для них доступен раньше, чем для обычных пользователей.

– Доход от рекламных вставок или сборов на озвучку — 32,2%. Вставки могут в аудиоформате — звуковое воспроизведение рекламного сообщения, а также в виде видеовставки, когда на экране появляются логотипы, баннеры, видеофрагменты. Альтернативой рекламным вставкам являются денежные сборы на перевод. Деньги принимаются через сервисы платных подписок или по реквизитам участников студии озвучки. Заработок от рекламных вставок и сборов на озвучку увеличивается пропорционально с ростом количества озвученного контента. Так, доход от такого способа монетизации озвучки популярных фильмов и сериалов за год вырос в два раза, при этом в шесть раз увеличилось число адаптированных картин.

– Доходы от рекламы на собственных сайтах студий и в плеерах составили 15,4% от общего объема финансовых поступлений студий озвучек. Процентная доля прибыли от такого способа монетизации уменьшается в связи с повышением популярности альтернативных способов просмотра контента, например, в соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Также не теряют популярности торрент-трекеры.

– Донаты через сервисы подписок, специальные сайты, функционал некоторых социальных сетей, а также по реквизитам представителя студии составили 7% от общего объема прибыли. Их доля заметно снизилась по сравнению с 2023 г., в том числе из-за распространения платных подписок.

Доходы от переводов в зависимости от направлений видео-контента в 2024 г распределились следующим образом: зарубежные фильмы и сериалы, мировые релизы без привязки к стране и тематике — 40,8%; дорамы — 37,1%; аниме — 13,7%; турецкие сериалы (Дизи) — 8,4%.

Процесс и сроки создания версии фильма или сериала с неофициальной озвучкой зависит от качества, на которое ориентируется студия, качество оригинальной записи, метода перевода. Иногда студии применяют сервисы искусственного интеллекта для автоматической генерации субтитров и перевода текста.

«Неофициальный дубляж продолжает оставаться популярным у российских зрителей, а реклама в выпусках этих студий сравнительно недорога и обеспечивает широкий охват аудитории. Конечно, для части студий это скорее хобби, но при этом развитие рынка альтернативных переводов одновременно укрепляет позиции пиратских ресурсов в борьбе за аудиторию, которая хочет посмотреть фильм раньше официального релиза и услышать голоса любимых актеров дубляжа. Будущее неофициальных студий дубляжа во многом определяется процессом лицензирования фильмов и сериалов в России. Если тенденция сокращения выдаваемых лицензий на зарубежные фильмы и сериалы сохранится, эти студии продолжат увеличивать свою прибыль за счет перевода не вышедших в официальный прокат картин», — сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.