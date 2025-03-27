Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2024 год

Yandex B2B Tech, направление «Яндекса», которое создает и развивает решения для корпоративного сектора, впервые раскрывает финансовые результаты по двум ключевым направлениям: платформа Yandex Cloud, включая технологии ИИ для бизнеса, и виртуальный офис «Яндекс 360». Совокупная выручка Yandex B2B Tech с января по декабрь 2024 г. составила 32,2 млрд руб., увеличившись на 48,4% по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По оценке «Яндекса», объем рынка, на котором работает Yandex B2B Tech, в 2024 г. исчислялся 240 млрд руб., а доля Yandex B2B Tech на нем составила около 13%. К 2028 г. рынок вырастет более чем вдвое, до 510 млрд руб., продемонстрировав среднегодовой темп (CAGR) порядка 21%. Компания ожидает, что Yandex B2B Tech будет расти быстрее рынка.

Yandex Cloud

Выручка Yandex Cloud достигла 19,8 млрд руб., увеличившись год к году в 1,5 раза. При этом больше половины (51%) выручки принесли клиенты из сферы крупного бизнеса. Общее количество клиентов Yandex Cloud превысило 44 тыс. — это в 1,5 раза больше, чем в 2023 г. Количество партнеров-интеграторов выросло в 1,3 раза — до 674.

К концу декабря 2024 г. на платформе Yandex Cloud были доступны 73 сервиса. Самым быстрорастущим направлением стали сервисы информационной безопасности — их потребление за год увеличилось в 2,1 раза. За ними следуют BI-инструмент Yandex DataLens (рост в два раза), а также ИИ-сервисы (рост в 1,6 раза).

Доля ИИ-сервисов в общей выручке платформы за год увеличилась до 5%. Генеративной моделью YandexGPT пользуются более 17 тыс. клиентов, а YandexART — более 6,5 тыс. клиентов. Ожидается, что в 2025 г. доля ИИ-сервисов в выручке Yandex Cloud вырастет до 8%.

В 2024 г. была внедрена новая модель поставок — on-premises. Теперь часть решений Yandex Cloud можно не только использовать в облаке, но и развернуть у себя на серверах. Среди них — YandexGPT, DataLens, СУБД YDB и Yandex SpeechKit. В 2025 г. Yandex Cloud продолжит развивать модель on-premises и ожидает, что доля таких решений в общей выручке кратно возрастет.

Аудитории Yandex Cloud стали доступны новые продукты для работы с технологиями искусственного интеллекта. Была представлена Yandex Cloud AI Studio — платформа для создания приложений на базе ИИ. Появился инструмент AI Assistant API, с помощью которого компании могут делать персонализированных помощников. Бизнесу стала доступна технология автоматической генерации ответов на вопросы пользователей. В основе всех этих решений лежат новейшие версии генеративных моделей «Яндекса».

Список сервисов для управления безопасностью пополнил Yandex Security Deck. Он предоставляет наиболее широкие среди аналогичных российских продуктов возможности для мониторинга. С его помощью компании могут выявлять киберугрозы, контролировать права доступа сотрудников к данным и снижать риски утечек в цифровых продуктах, размещенных в облаке.

Yandex Cloud запустила целый ряд продуктов для разработчиков, в том числе платформу SourceCraft со встроенным ИИ-помощником для работы с кодом Yandex Code Assistant. Также в 2024 г. начал работу сервис аренды выделенных физических серверов Yandex BareMetal.

«Яндекс 360»

Выручка «Яндекс 360» в 2024 г. превысила 12,4 млрд руб, увеличившись почти в 1,5 раза. При этом больше половины принес B2B-сегмент — его выручка выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 г. Наиболее востребованными среди B2B-клиентов сервисами стали «Почта», «Календарь», «Диск» и «Телемост». Количество организаций, которые пользуются платными услугами «Яндекс 360», по состоянию на конец декабря 2024 г. составило 151,5 тыс.. Более 25 тыс. из них — новые клиенты.

«Яндекс 360» уделил особое внимание запросам крупного бизнеса, в частности — в сфере безопасности. Например, в корпоративной «Почте» теперь можно отслеживать аудит-логи, создавать общие ящики через API, помечать письма от внешних отправителей и настраивать интеграцию с DLP-системой компании. Также в «Яндекс 360» появилась ролевая модель распределения прав доступа, поддержка авторизации через корпоративный SSO, общий диск и возможность объединять организации в «федерацию» — например, чтобы вместе пользоваться одной и той же адресной книгой или календарем.

Корпоративные клиенты «Яндекс 360» получили возможность использовать сервисы виртуального офиса по модели on-premises. Первым сервисом, который организации могут развернуть у себя на серверах, стали «Яндекс Доски». В 2025 г. список пополнят «Документы» и «Диск».

«Яндекс 360» продолжил внедрять в свои сервисы технологии искусственного интеллекта. Были запущены новые «Документы» — на базе собственной технологической платформы «Яндекса» и со встроенной нейросетью YandexGPT. С ее помощью можно отредактировать уже написанный текст или сгенерировать новый. В «Почте» заработал «Нейрофильтр» — инструмент с YandexGPT, который отбирает и суммаризирует важные письма.

Помимо новых «Документов», использовать созданную в «Яндексе» технологическую платформу начал и «Телемост». Переход на собственные разработки позволил быстрее добавлять в сервис новые функции и повысить производительность. Так, «Телемост» теперь поддерживает встречи на 1000 участников и позволяет транслировать экран в 4K.