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Компания «Газинформсервис» предоставила «Военмеху» ПО для обучения студентов кибербезу

В марте 2025 г. компания «Газинформсервис» заключила договор с Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» им. Д. Ф. Устинова о безвозмездной передаче лицензий на использование своих флагманских продуктов: системы защиты от несанкционированного доступа «Блокхост-Сеть 4», защищённой СУБД Jatoba и системы управления идентификацией и доступом Ankey IDM.

Студенты «Военмеха» получат доступ к этим продуктам. Это партнёрство позволит обучающимся приобрести практический опыт работы с российскими технологиями киберзащиты.

«Сотрудничество с вузами и поддержка образовательных инициатив — наш вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для обеспечения информационной безопасности страны. Безвозмездная передача наших решений университетам позволяет обучать студентов на практике с использованием передовых технологий. Вместе мы создаём фундамент для развития отрасли и защиты цифрового будущего», — отметила Ксения Ахрамеева, к. т. н., доцент, руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис».

«Высшая школа подразумевает освоение самых передовых технологий. А имя "Военмех" ещё и обязывает следовать курсом импортозамещения. Учитывая оба этих фактора, продукты компании "Газинформсервис" как нельзя лучше подходят для обучения студентов по специализации "Информационная безопасность". Существенным плюсом также является то, что это не отдельные программы, а целый комплекс взаимосвязанных программных продуктов, который закрывает большую часть задач по обеспечению информационной безопасности. Наш вуз благодарен компании "Газинформсервис" за возможность безвозмездного использования их программного обеспечения в учебном процессе», — отметил старший преподаватель кафедры «Информационные системы и программная инженерия» Вячеслав Шимкун.

Доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой «Информационные системы и программная инженерия» Елена Семенова сказала: «Создание и развитие отечественного ПО в области информационной безопасности является основой технологического суверенитета России».

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