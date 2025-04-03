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ПАО «ИВА» публикует финансовые результаты по МСФО за 2024 г.: выручка увеличилась на 36%, рентабельность по EBITDA составила 70%

IVA Technologies (эмитент ПАО «ИВА»), российская ИТ-компания, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г.

Консолидированная выручка компании увеличилась на 36% по сравнению с 2023 г. и составила 3,33 млрд руб. Около 72% выручки поступило от продажи лицензий на флагманский продукт компании – платформу для видеоконференций (ВКС) IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Доля продаж новых продуктов экосистемы (без учета IVA MCU) выросла на 10 п.п. год к году и составила 28%. По итогам 2025 г. доля продаж новых решений компании может превысить 35%, что соответствует долгосрочной стратегии компании по расширению присутствия во всех рыночных сегментах.

Рентабельность по EBITDA за 12 месяцев 2024 г. составила 70%, что соответствует верхней границе ранее обозначенных целевых ориентиров компании на 2024 г. На протяжении нескольких последних лет компания продолжает демонстрировать стабильно высокую операционную рентабельность, превышающую среднеотраслевые значения, одновременно с ростом масштаба бизнеса. При этом на величину показателя в 2024 г. оказали влияние разовые расходы, связанные с получением компании публичного статуса.

Увеличение инвестиций в R&D: в отчетном периоде компания продолжила инвестиции в создание новых решений с фокусом на внутреннюю экспертизу. Общий объем инвестиций в R&D в 2024 г. составил 1,4 млрд руб. (2х рост к 2023 г.), из которых более 70% было направлено на разработку новых продуктов. Инвестиции в собственную разработку создают фундамент для устойчивого роста на базе развитого продуктового предложения, дополняемого востребованными решениями в области корпоративных коммуникаций, в долгосрочной перспективе.

Долговая нагрузка: по итогам 2024 г. чистый долг компании составил 0,4 млрд. руб., соотношение чистый долг к EBITDA – 0,2х, что соответствует прогнозам менеджмента. В среднесрочной перспективе компания планирует продолжить развитие без существенного дополнительного привлечения долгового капитала.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский: «IVA Technologies продолжает демонстрировать стабильный рост бизнеса благодаря стратегии развития экосистемных решений в сегменте корпоративных коммуникаций. В 2025 г. компания планирует укрепить свои лидерские позиции, в том числе за счет активных продаж платформы IVA One, которая объединяет все ключевые инструменты для коммуникаций в одном суперприложении, а также новых решений на базе ИИ. В данный момент мы сфокусированы на развитии международного направления для формирования нового сегмента заказчиков и партнерской сети. Особое внимание уделяется странам Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Африки, где наблюдается значительный потенциал для внедрения наших решений. В краткосрочной перспективе мы планируем открыть официальные представительства IVA в этих регионах. Помимо этого, стратегией компании предусмотрено дальнейшее развитие продуктовой линейки: обогащение существующих продуктов современным функционалом и выпуск новых модулей».

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