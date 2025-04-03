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Только 1% пользователей регулярно изучают курсы по ИТ – big data Т2

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал интерес аудитории к образовательным платформам c 2023 г. Число их пользователей выросло за год почти на треть – плюс 31%. При этом в основном онлайн-образованием интересуются женщины – на данный момент их доля составляет 64%. При этом обе группы в среднем проводят за занятиями одинаковое количество дней. Наибольшей популярностью пользуются платформы для детей – 62% от всех пользователей обращаются именно к ним. ИТ-образование остается нишевым, им интересуется всего 1%. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Аналитики исследовали активность клиентов, которые обращаются к цифровым образовательным площадкам более трех раз в месяц. В исследование вошли ресурсы для детей и школьников, сервисы для изучения языков, площадки с фокусом на образование в ИТ и многопрофильные платформы для обучения. В целом количество пользователей EdTech-продуктов по итогам первого квартала 2025 г. увеличилось на 31% при сравнении с аналогичным периодом 2024 г. и на 86% – по сравнению с январем-мартом 2023 г.

Наиболее популярны продукты с детским контентом. По итогам марта 2025 г. 62% от всех пользователей образовательных платформ обращаются именно к этим сервисам. Причем 72% – взрослые, и только 4% младше 18 лет. Это косвенно указывает на то, что чаще для занятий дети используют родительские смартфоны. В основном делятся своими смартфонами с детьми мамы (66%).

Второе по популярности у клиентов направление – изучение языков, регулярно такими приложениями пользуются 24%. В этой категории большую часть аудитории составляют женщины – 60%. С точки зрения возраста ядро аудитории представлено пользователями от 36 до 45 лет – 37%. Доли еще двух возрастных групп распределились так: на аудиторию 46-55 лет приходится 23%, на «студентов» 26-35 лет – 16%.

На третьем месте находятся платформы, где собраны курсы по разным специальностям – 13% от всех пользователей. Ядро аудитории также составляют женщины – 63%. Около 40% пользователей таких продуктов находятся в возрасте 36-45 лет, 23% – 46-55 лет и 15% – 26-35 лет.

Только 1% от всех пользователей обращается к специализированным на ИТ образовательным продуктам. Здесь гендерное соотношение более равномерно – 51% составляют женщины. Ядро аудитории находится в возрасте 36-45 лет – 31%, 46-55 лет – 24%, а 26-35 лет – 19%.

Если смотреть на активность всех потребителей EdTech-продуктов, наблюдается выраженная сезонность: больше всего пользователей заходят на платформы с октября по декабрь. Количество регулярных пользователей платформ в октябре на 26% больше, чем в среднем по 2024 г., а в ноябре и декабре – больше на 51,5% и 42% соответственно. Наименьшее количество пользователей заходят на платформы с июля по сентябрь – на 42-46% меньше, чем в среднем по году.

Платформа, где сезонность не оказывает значительного влияния на активность пользователей – Duolingo. В течение года активность клиентов распределена равномерно, в среднем каждый месяц аудитория увеличивалась на 7% в 2023 г. и на 4% в 2024 г.

В исследование были включены 30 площадок: Buddy.ai, Busuu, Drops, Duolingo, EasyCode, EWA English, Geekbrains, Lerna, Lingualeo, Puzzle English, Quizlet, Simpler, Skillbox, Skillbox Kids, Skillfactory, Skyeng, Skypro, Skysmart, Stepik, «Алгоритмика», Компьютерная академия ТOP, «Нетология», «Синергия», «Тетрика», «Умскул», «Учи.ру», «Фоксфорд», «Школа Сколково», «Яндекс.Практикум».

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