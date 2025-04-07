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SimpleOne выпустил систему для комплексной автоматизации HR-процессов

Разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, представил первую публичную версию продукта SimpleOne HRMS — единой цифровой среды для взаимодействия HR-департамента и сотрудников компании, которая содержит все ключевые процессы управления персоналом. Ранее система была доступна только в демоверсии. Теперь заказчики могут пользоваться решением в полном объеме. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

SimpleOne HRMS автоматизирует процессы HR-департамента: рекрутинг, адаптация и обучение, управление эффективностью, внутренние коммуникации. Автоматизация охватывает полный жизненный цикл сотрудника — от подбора до exit-interview, при этом система консолидирует все данные HR-процессов в одном месте. С помощью SimpleOne HRMS компания сможет построить систему HR-аналитики, а встроенный конструктор отчетов обеспечит удобную визуализацию данных и их обновление на дашбордах в режиме онлайн.

Для управления деятельностью HR-специалистов есть инструменты постановки и учета задач HR-подразделения, включая канбан-доски и мониторинг исполнения. В основе системы лежит сервисный подход — процессы, реализованные в SimpleOne HRMS, позволяют HR-департаменту работать как сервисное подразделение, которое оказывает услуги внутренним клиентам. Благодаря такому подходу сотрудники получают единый каталог HR-услуг, с помощью которого могут самостоятельно запрашивать кадровые документы, согласовывать отпуска и обращаться с запросами.

Дополнительно в системе реализованы личный профиль сотрудника, в котором можно отслеживать карьерный трек, корпоративный календарь и визуализация организационной структуры. Для SimpleOne HRMS разработана интеграция с платформой для развития лояльности GrandBazar, также есть возможность настроить интеграции с другими решениями.

SimpleOne HRMS — это альтернатива таким зарубежным решениям, как SAP SF и Oracle HCM, ушедшим с российского рынка. Приложение реализовано на базе Low-code платформы SimpleOne, включенной в Реестр российского ПО. Low-code технология позволяет компаниям самостоятельно настраивать процессы, доступы, роли пользователей, интерфейс приложения и структуру данных под свои потребности. Решение может заменить целый набор разрозненных HR-систем. В зависимости от потребностей клиентов и требований к безопасности SimpleOne предлагает два варианта развертывания системы: через защищенное облако или на собственных серверах компании.

«SimpleOne HRMS позволяет не только автоматизировать рутинные задачи сотрудников HR-департамента, но и предоставить инструменты для планирования деятельности и анализа результатов. С помощью таких современных инструментов HR может стать не просто сервисным подразделением, но и серьезным стратегическим партнером бизнеса», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

В процессе подготовки к публичному релизу SimpleOne HRMS протестирован HR-командой международного системного интегратора и облачного провайдера ITglobal.com. Система применена для управления персоналом численностью более 600 человек.

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