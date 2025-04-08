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Совет директоров VK утвердил участников закрытой подписки и сроки реализации преимущественного права по допэмиссии

МКПАО «ВК» сообщает, что совет директоров VK утвердил участников закрытой подписки по допэмиссии и сроки реализации преимущественного права приобретения акций.

В случае одобрения внеочередным Общим собранием акционеров (ВОСА) размещения дополнительных обыкновенных акций, участниками закрытой подписки станут ЗПИФы, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK. Об этом CNews сообщили представители VK.

Совет директоров также утвердил сроки реализации преимущественного права для акционеров — 15 календарных дней с даты уведомления акционеров, которое VK сделает незамедлительно после регистрации выпуска акций Банком России.

VK планирует привлечь в рамках допэмиссии до 115 млрд руб. Компания направит полученные денежные средства на снижение долговой нагрузки. Цена размещения дополнительных акций является рыночной — 324,9 руб., что соответствует средневзвешенной цене по результатам торгов на Московской Бирже за три месяца — с 18 декабря 2024 г. по 18 марта 2025 г.

VK предоставит преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии всем акционерам, имеющим право на участие в ВОСА, пропорционально принадлежащей им доле.

Список акционеров, имеющих право на участие в ВОСА, составлен по состоянию на 21 марта 2025 г. ВОСА состоится 30 апреля 2025 г. в форме заочного голосования.

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