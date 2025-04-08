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Утверждён новый национальный стандарт для внедрения ТИМ в стройке

Росстандартом утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 10.00.00.01 «Единая система информационного моделирования. Термины и определения». Его разработка велась на базе Технического комитета по стандартизации ТК 505 «Информационное моделирование» под руководством Минстроя России и ДОМ.РФ. Разработчик – «Отраслевой центр капитального строительства» Росатома.

Утверждение национального стандарта серии Единой системы информационного моделирования (ЕСИМ) сформирует единую терминологическую базу для внедрения и развития технологий информационного моделирования (ТИМ) в градостроительной деятельности. Новый ГОСТ устанавливает систему однозначных понятий и определений, применимых ко всему жизненному циклу информационной модели объекта капитального строительства.

«Документ, действительно, важен с точки зрения продолжения дальнейшей работы над Единой системой информационного моделирования. Мы смогли обеспечить беспрецедентную открытость и вовлечённость в разработку документа. Обязательным для применения национальный стандарт станет 1 апреля 2026 года, однако компании уже могут применять его до официального вступления в силу. Новый стандарт не просто даст импульс для дальнейшей цифровизации строительства в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», а поможет объединить работу участников инвестиционно-строительного цикла в единой информационной среде», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Стандарт «Единая система информационного моделирования. Термины и определения» является вторым основополагающим документом в серии и открывает возможности для единой разработки стандартов в области ТИМ. В серии ЕСИМ ранее уже утверждён основополагающий стандарт «ЕСИМ. Основные положения».

«Новый стандарт Единой системы информационного моделирования задаёт терминологическую основу цифровой трансформации градостроительной деятельности. Положения стандарта создают условия для унификации подходов и повышения эффективности взаимодействия всех участников инвестиционно-строительного процесса, а также являются одним из фундаментов развития комплекса стандартов Единой системы информационного моделирования, направленных на повышение эффективности инвестиционно-строительной деятельности и управления объектами моделирования», – подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

В новом документе отражены основные принципы и методологические подходы в области информационного моделирования, понятия для описания жизненного цикла данных в процессе обмена информацией. Так, в документе содержится свыше 70 стандартизованных терминов, используемых на всех этапах жизненного цикла объекта моделирования, а также справочные приложения со схемами и общетехническими понятиями. Установленные термины необходимо будет использовать во всех видах документации по ЕСИМ, а также по стандартизации в сфере информационного моделирования. Кроме того, официально закреплены процедуры формирования, ведения, верификации и валидации информационной модели, а также принципы управления информацией, роли и функции участников информационного моделирования, распределение ответственности между ними.

«Применение технологий информационного моделирования повышает эффективность в стройке, и для того, чтобы отрасль ещё активнее внедряла такие инструменты, все должны жить в «едином понятийном поле». Введение национального ГОСТа позволит уполномоченным структурам и участникам рынка унифицировать подходы в области информационного моделирования и обеспечить согласованную терминологию в профильной документации. А значит, взаимодействие между всеми участниками девелопмента будет более продуктивным», – прокомментировал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

С 1 июля 2024 года отрасль в сфере долевого строительства начала переход на обязательное применение ТИМ уже на стадии проектирования, а с 1 января 2025 года вступили в силу обязательства по их внедрению в период строительно-монтажных работ. По оценкам ДОМ.РФ, применение ТИМ повышает эффективность в стройке, в том числе сокращает бумажный документооборот на 85%, сроки обработки документов – на 50%, снижает количество ошибок при проектировании на 80%.

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