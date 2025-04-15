Сбербанк предупреждает: в соцсетях активизировались злоумышленники, которые предлагают несовершеннолетним деньги за поджоги

Злоумышленники все чаще вовлекают в противоправную деятельность молодых людей 15–20 лет. Преступники предлагают подросткам совершать поджоги и другие диверсии на объектах социальной, энергетической, транспортной и информационной инфраструктуры, объектах здравоохранения и эколого-охранных систем. За диверсию они обещают вознаграждение в среднем в 20–100 тыс. руб. Для вербовки, как правило, используют мессенджеры и социальные сети. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По данным Службы безопасности банка, в I квартале 2025 г. зафиксировано 50 подобных случаев, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 г.

За подобный вид преступления предусмотрено реальное уголовное наказание. Так, по заданию вербовщиков четверо молодых людей, из которых двое несовершеннолетних подростков, на железнодорожных путях в Белгородской области подожгли релейные шкафы, которые обеспечивают безопасность движения. Другой случай: в Пермском крае несовершеннолетний поджег вышку сотовой связи. При задержании он признался, что получил такое «задание» в мессенджере.

Уголовный кодекс России квалифицирует такие преступления по статье 205 «Террористический акт», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. А при участии молодежи разного возраста действия старших подпадают еще и под статью 150 УК «Вовлечение несовершеннолетних в преступления».

Станислав Кузнецов, заместитель председателя Правления Сбербанка: «К сожалению, преступники не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в России и, что особенно печально, все чаще пытаются сделать это руками подростков. Находят их через социальные сети и мессенджеры, обычно связываются в Telegram, обещают хорошее вознаграждение, дают четкие инструкции, как совершить преступление. В итоге молодые люди ломают себе жизнь: их задерживают, а Уголовный кодекс расценивает такие деяния как терроризм и подразумевает длительное лишение свободы. Мы зафиксировали 50 подобных случаев, при этом больше половины таких нападений организовали кураторы, связанные со спецслужбами Украины. Служба безопасности и эксперты по кибербезопасности «Сбера» активно взаимодействует с МВД для предотвращения преступлений и вовлечения в них детей и молодежи. Но я также призываю родителей и педагогов разговаривать с подростками на эти темы, объяснять, к чему приводят такие действия, не жалеть на это времени. Необходимо обязательно сообщить в правоохранительные органы о подобных подозрительных предложениях. Только вместе, действуя слаженно и скоординированно, мы сможем победить это зло».