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Инвестиционная платформа Lender Invest удвоила базу инвесторов: финансовые итоги 2024 года

Инвестиционная платформа Lender Invest подвела итоги 2024 г. Компания продемонстрировала рост по ключевым показателям, усилила контроль над качеством портфеля и запустила новый продукт «Защита капитала». Об этом CNews сообщили представители Lender Invest.

Ключевые финансовые показатели

По итогам 2024 г. выручка Lender Invest составила 137 млн руб., а чистая прибыль — 40,5 млн руб. Количество инвесторов на платформе за год выросло в два раза — до 12 тыс., а на апрель 2025 г. превышает 13 тыс.

Количество зарегистрированных заемщиков выросло в восемь раз — до 3376. Суммарный объем выданных займов превысил 2 млрд руб.

Инвестиционный портфель Lender Invest с начала 2024 г. увеличился более чем в два раза: до 630 млн руб. на 1 января 2025 г., достигнув 769 млн руб. к апрелю 2025 г.

Основной акцент в стратегии роста сместился с наращивания количества займов на повышение средней суммы одного займа. Минимальный чек для инвестора увеличился, объем ежемесячных выдач достиг 270 млн руб. в марте 2025 г., а суммарный объем выданных займов превысил 2,2 млрд руб.

Основным источниками дохода Lender Invest остаются комиссионные выплаты, а также услуги по поиску приобретателей коммерческих облигаций и агентское вознаграждение за привлечение финансирования. Компания сообщает о расширении штата сотрудников до 50 человек и оптимизации расходных статей за счет исключения неэффективных затрат. Это позволило компании повысить рентабельность и обеспечить стабильный финансовый результат.

Управление рисками и устойчивость

В 2024 г. компания сделала акцент на заемщиков с высокой финансовой устойчивостью, что положительно отразилось на показателях просрочки (NPL 90+) и обеспечило стабильность портфеля. В условиях роста ключевой ставки ЦБ и ухудшения платежной дисциплины на рынке компания усилила внутренние процессы: внедрены более строгие требования к заемщикам, улучшены модели скоринга, расширены службы взыскания и безопасности. Благодаря этим мерам уровень проблемной задолженности удалось удержать под контролем, а объем успешно взысканных просроченных займов с начала 2024 г. составил почти 70 млн руб.

Новые продукты и инициативы

Одними из главных запусков 2024 г. стал продукт «Защита капитала». Это решение предлагает инвесторам доходность до 32%, при этом риски платформа берет на себя. Продукт разработан на основе статистики собственного портфеля и глубоких исследований отраслевых рисков.

Также в 2024 г. компания зафиксировала рост интереса со стороны институциональных партнеров и усилила партнерские программы, что открывает потенциал для дальнейшего масштабирования.

Стратегические цели на 2025 г.

В 2025 г. компания планирует выйти на показатель привлечения инвестиций объемом 1 млрд руб. в месяц и увеличить размер кредитного портфеля до 4 млрд руб. В числе целевых показателей также значится комиссионный доход свыше 260 млн руб., процентный доход от собственных активных операциях свыше 370 и увеличение доли на рынке краудлендинга России до 25%. Lender Invest планирует втрое расширить число инвесторов и достичь отметки в 40 тыс. пользователей.

Одновременно компания готовится к выходу на публичный рынок: в 2024 г. в рамках pre-IPO размещения было привлечено 150 млн руб., а оценка компании составила 1 млрд руб. В 2025 г. Lender Invest намерена получить кредитный рейтинг, выпустить облигации и завершить переход на международные стандарты отчетности (МСФО), чтобы к 2026 г. выйти на IPO.

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