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Две трети россиян постоянно сталкиваются с трудностями на работе, чаще всего – из-за нечетких задач руководства

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди соискателей и выяснили, как часто трудоустроенные россияне испытывают сложности при решении рабочих задач, что вызывает наибольшие проблемы и как люди справляются с переработками каждый день. Опрос проводился в I квартале 2025 г. среди 4 тыс. российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

62% опрошенных hh.ru россиян рассказали, что сталкиваются с разными трудностями, которые замедляют их работу. Не было таких проблем на практике лишь у 17% опрошенных, остальные затруднились ответить. Чаще всего на рабочие сложности жалуются респонденты среднего и старшего возраста от 45 до 55 лет и старше (сразу 72%).

Причины трудностей на работе: руководство, старая техника и сокращения

Основная причина возникновения проблем на работе, по мнению россиян, – это организационные трудности. Как правило, это нечеткие задачи руководства, слишком большой объем работы, когда «не знаешь, за что хвататься» и отсутствие обратной связи от начальства. Об этом заявили сразу 70% опрошенных.

На втором месте среди причин – нехватка нужного ПО или оборудования, устаревшая техника (есть у 48%). На третьем – реорганизация, сокращения или постоянные изменения в компании. Эти факторы заставляют думать о своем будущем каждого пятого респондента, что сильно отвлекает от работы. Еще 18% пожаловались на обилие длинных совещаний и созвонов, которые не дают нормально поработать. А 17% посетовали на постоянный стресс и выгорание, из-за которых просто нет желания работать.

Как справляются работники

Несмотря на постоянные трудности 62% респондентов справляются с ними хорошо, так как уже привыкли к переработкам и знают, что делать в стрессовой ситуации. Но лишь треть (32%) решают сложные вопросы благодаря специальной автоматизированной системе, распределяющей задачи, чтобы ни у кого не было «завала», остальные выбираются из большого объема задач «в ручном режиме».

При этом 5% справляются с большим объемом работы нормально, но потом им требуются дополнительные выходные или даже мини-отпуск. 1% честно признались, что справляются плохо, испытывают сильный стресс и ругаются с коллегами, а также испытывают желание уволиться. И еще 1% опрошенных россиян заявили, что попросту не справляются с объемом задач на работе.

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hh.ru

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