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Интерес к поездкам на работу на велосипедах и самокатах падает: долго, неудобно, строгие ПДД

Желающих ездить на работу на велосипедах и самокатах в Москве и Санкт-Петербурге за год стало меньше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие по 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из двух столиц.

3% жителей Москвы и 4% жителей Санкт-Петербурга добираются на работу на велосипеде. Еще 21% москвичей и 26% петербуржцев рассматривают такую возможность. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Число тех, кто ездит на работу на велосипеде в обеих столицах, за последние семь лет практически не изменилось, а тех, кто хотел бы совершать такие поездки, сократилось по отношению к 2024 г. — на 4 п.п. в Москве и 6 п.п. в Санкт-Петербурге. Одна из причин — большие расстояния: «На машине доезжаю за час, на велосипеде доезжал бы за три часа».

Тенденция к снижению интереса к передвижению на велосипедах и самокатах связана в том числе и с постоянным ужесточением правил использования средств индивидуальной мобильности. Самокатами и электросамокатами пользуются 3% москвичей и 2% петербуржцев. Еще по 14% жителей двух столиц рассматривают этот вариант передвижения.

В обеих столицах и на велосипедах, и на самокатах мужчины ездят на работу чаще женщин («На работе строгий дресс-код. После такой поездки нужно будет принимать душ и переодеваться»; «Это очень опасно», — комментируют москвички и жительницы города на Неве). Респонденты до 45 лет лояльнее к поездкам на велосипедах и самокатах, чем те, кто старше.

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Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург

Время проведения: 7-16 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы и Санкт-Петербурга старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга.

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