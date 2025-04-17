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IT-Solution стала партнером K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг»

ГК «Корус Консалтинг» и компания IT-Solution объявили о партнерстве, в рамках которого IT-Solution станет официальным поставщиком HRM-платформы K-Team, реализованной на базе «Битрикс24». Решение автоматизирует ключевые HR-процессы, объединяет сотрудников и сервисы в едином инфопространстве, упрощает коммуникации и помогает бизнесу развивать и удерживать таланты. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

IT-Solution — ИТ-компания, основанная в 2005 г. Специализируется на внедрении «Битрикс24» и «», разработке приложений для «Битрикс24 Маркетплейс», автоматизации бизнес-процессов, а также разработке аналитических BI-отчетов. Является платиновым сертифицированным партнером «1С-Битрикс24».

K-Team HRM – это модульное all-in-one решение, разработанное ГК «Корус Консалтинг». В состав платформы входят корпоративный портал, личный кабинет сотрудника, база знаний, модули адаптации, геймификации, обучения и развития, управления по целям и KPI и не только. Платформу можно внедрить в компаниях любого размера. Система работает в формате On-Premise, включена в реестр российского ПО и совместима с «Ред ОС», Astra Linux и MariaDB.

«K-Team HRM нативна и понятна для сотрудников, легко интегрируется с большинством существующих систем и быстро адаптируется под уникальные потребности современного бизнеса, где скорость внедрения и гибкость решений играют ключевую роль», – отметил Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус Консалтинг».

Сотрудничество IT-Solution и ГК «Корус Консалтинг» направлено на развитие HR Tech в России и укрепление позиций отечественных решений на рынке. Уже сейчас более 100 тыс. сотрудников в логистике, ритейле, строительстве и других высокотехнологичных отраслях используют K-Team HRM. Благодаря партнерству платформа станет доступна еще большему числу компаний.

«Для нас это важное партнерство. K-Team HRM дополняет линейку наших продуктов, созданных на базе «Битрикс24», и позволяет предлагать клиентам современный комплексный продукт для полного цикла управления персоналом. Мы видим большой потенциал решения на рынке – общаясь с клиентами отмечаем, что у многих уже сформировался запрос на автоматизацию HR-процессов, но они еще не нашли готовое решение, которое можно быстро внедрить и адаптировать под специфику компании», – сказал Вениамин Курц, коммерческий директор компании IT-Solution.

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