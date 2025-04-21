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В профориентации школьников заинтересован каждый второй родитель

Сегодня каждая восьмая компания проводит мероприятия для профориентации детей своих сотрудников. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций и 1600 родителей учеников из всех округов страны.

12% компаний организуют мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию школьников. Чаще всего речь идет о днях открытых дверей, экскурсиях, встречах детей с выдающимися работниками. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди родителей школьников 6% рассказали о том, что у них на работе проводятся профориентационные мероприятия для школьников. Еще 52% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу, позволяющую подрастающему поколению определиться с карьерным путем. Заинтересованность в профориентационных мероприятиях больше свойственна родителям до 40 лет: 58% из них хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу со школьниками.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 196

Время проведения: 3-16 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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