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«АНТ-ЦС» выходит на рынок Белоруссии

«АНТ-ЦС» заключило соглашение с белорусским ИТ-интегратором Newland technology. Соглашение наделяет Newland technology правом эксклюзивного поставщика решений «АНТ-ЦС» на территории Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

«АНТ-ЦС» планирует разрабатывать для белорусских компаний кастомизированные решения в области цифровизации бизнеса, в первую очередь, MES-, ERP-, APS - и EAM-системы, решения в области хранения, обработки и аналитика больших данных, а также комплексные решения по обеспечению информационной безопасности.

«Разработка промышленных инфраструктурных решений в современных геополитических реалиях заставляет заказчиков подходить к выбору партнёров с особенной тщательностью – в первую очередь, когда речь идёт о международном сотрудничестве. Беларусь является одним из стратегических рынков «АНТ-ЦС», и совместно с Newland technology мы поможем ускорить цифровую трансформацию белорусских предприятий, делясь нашим многолетним опытом», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

«Построение доверенных и защищенных решений должно происходить в тесной кооперации с ближайшими партнерами. «АНТ-ЦС» обладает уникальной продуктовой и технологической экспертизой в области построения высоконагруженных информационных систем, построения стратегий цифровизации предприятий промышленного сектора и комплексного обеспечения информационной безопасности. Внедрение решений «АНТ-ЦС» будут способствовать реализации Концепции обеспечения суверенитета Республики в сфере цифрового развития до 2030 года», – сказал директор Newland technology Семен Нечаев.

Решения «АНТ-ЦС» работают как по модели software as a service, так и развертываются on-premise. Компания работает на российском рынке 25 лет.

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