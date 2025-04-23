CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Netline и Netvision представили высокотехнологичные разработки на выставке GITEX Africa

Компания-интегратор Netline и компания-разработчик видеоаналитики на основе искусственного интеллекта Netvision приняли участие в III Международной инновационной и технологической выставке GITEX Africa. Выставка проходила с 14 по 16 апреля в Марракеше.

Компании продемонстрировали на выставке ряд своих решений в сфере ИИ и провели серию переговоров с потенциальными международными заказчиками.

gitex_africa.png

Netline и Netvision продемонстрировали работу мультиобъектной платформы, которая объединяет информационные системы предприятия в единую систему мониторинга и управления. Также компания Netvision показала работу видеоаналитики, предназначенной для работы на дорожной сети, в местах скопления людей, помогая сократить время реакции на дорожно-транспортные и другие происшествия. Кроме того, компания представила на выставке программно-аппаратный комплекс «Гарпун», способный выявлять в дорожном потоке автомобили, внесенные властями в «стоп-лист» по тем или иным причинам (например, водитель автомобиля лишен прав). Также был продемонстрирован комплекс THOR, предназначенный для работы с видеопотоком на дорожно-транспортной сети.

Управляющий Netline Дмитрий Песковацкий отметил, что Netline и Netvision заинтересованы в долгосрочном партнерстве с зарубежными компаниями.

«Мы рады, что смогли представить наши достижения и новинки широкой аудитории, провели ряд конструктивных встреч, обсудили перспективные проекты и возможности для сотрудничества. Уверен, что эти переговоры станут основой для надежного и крепкого сотрудничества», – сказал Дмитрий Песковацкий.

Управляющий Netvision Роман Казаченко отметил высокий интерес международного бизнеса к проектам компании.

«Мы получили хороший отклик среди посетителей выставки как со стороны локальных компаний, так и стороны бизнеса и госорганов других стран», – отметил он.

Netline – активный участник российского рынка ИТ-услуг с 2016 года в качестве системного интегратора ИТ-технологий. Осуществляет работы по строительству и модернизации ИТ-инфраструктуры в рамках масштабных государственных и коммерческих проектов, проводит комплексную автоматизацию объектов, запускает и адаптирует под запросы заказчиков информационные системы с дальнейшим их сопровождением.

Netvision (дочерняя компания Netline) – ведущий разработчик ПО для интеллектуальной обработки данных информационных систем и видеонаблюдения. Специализируется на сборе, обработке, хранении и анализе данных информационных систем и систем видеонаблюдения для повышения уровня безопасности предприятий, стратегически важных объектов регионов, мониторинга транспортной инфраструктуры и анализа событий дорожной сети. С 2020 года компания реализовала более 150 проектов в области интеллектуальной обработки данных информационных систем и видеонаблюдения.

Рекламаerid:2W5zFHRFT3vРекламодатель: ООО «Нетвижн»ИНН/ОГРН: 7716951948/1207700477918Сайт: https://net-vision.pro

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортные печатные платы оккупировали Россию, заняв долю 81%

Лишний балласт. Тонущая Intel выгонит на улицу десятки тысяч сотрудников по всему миру

Microsoft закручивает гайки персоналу. Тем, кто мало напрягался, укажут на дверь и надолго закроют дорогу назад

Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153