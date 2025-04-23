Netline и Netvision представили высокотехнологичные разработки на выставке GITEX Africa

Компания-интегратор Netline и компания-разработчик видеоаналитики на основе искусственного интеллекта Netvision приняли участие в III Международной инновационной и технологической выставке GITEX Africa. Выставка проходила с 14 по 16 апреля в Марракеше.

Компании продемонстрировали на выставке ряд своих решений в сфере ИИ и провели серию переговоров с потенциальными международными заказчиками.

Netline и Netvision продемонстрировали работу мультиобъектной платформы, которая объединяет информационные системы предприятия в единую систему мониторинга и управления. Также компания Netvision показала работу видеоаналитики, предназначенной для работы на дорожной сети, в местах скопления людей, помогая сократить время реакции на дорожно-транспортные и другие происшествия. Кроме того, компания представила на выставке программно-аппаратный комплекс «Гарпун», способный выявлять в дорожном потоке автомобили, внесенные властями в «стоп-лист» по тем или иным причинам (например, водитель автомобиля лишен прав). Также был продемонстрирован комплекс THOR, предназначенный для работы с видеопотоком на дорожно-транспортной сети.

Управляющий Netline Дмитрий Песковацкий отметил, что Netline и Netvision заинтересованы в долгосрочном партнерстве с зарубежными компаниями.

«Мы рады, что смогли представить наши достижения и новинки широкой аудитории, провели ряд конструктивных встреч, обсудили перспективные проекты и возможности для сотрудничества. Уверен, что эти переговоры станут основой для надежного и крепкого сотрудничества», – сказал Дмитрий Песковацкий.

Управляющий Netvision Роман Казаченко отметил высокий интерес международного бизнеса к проектам компании.

«Мы получили хороший отклик среди посетителей выставки как со стороны локальных компаний, так и стороны бизнеса и госорганов других стран», – отметил он.

Netline – активный участник российского рынка ИТ-услуг с 2016 года в качестве системного интегратора ИТ-технологий. Осуществляет работы по строительству и модернизации ИТ-инфраструктуры в рамках масштабных государственных и коммерческих проектов, проводит комплексную автоматизацию объектов, запускает и адаптирует под запросы заказчиков информационные системы с дальнейшим их сопровождением.

Netvision (дочерняя компания Netline) – ведущий разработчик ПО для интеллектуальной обработки данных информационных систем и видеонаблюдения. Специализируется на сборе, обработке, хранении и анализе данных информационных систем и систем видеонаблюдения для повышения уровня безопасности предприятий, стратегически важных объектов регионов, мониторинга транспортной инфраструктуры и анализа событий дорожной сети. С 2020 года компания реализовала более 150 проектов в области интеллектуальной обработки данных информационных систем и видеонаблюдения.