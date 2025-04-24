Руководители проектов, системные администраторы и разработчики: аналитики ДИТ Москвы составили портрет московских девушек в ИТ

Каждый четвертый четверг апреля ежегодно отмечается День девушек, работающих в ИТ-сфере. Сегодня все больше женщин выбирают для себя профессии, связанные цифровыми технологиями, тестированием и разработкой. Аналитики Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) провели онлайн-опрос и составили портрет московских девушек в ИТ.

«Сфера информационно-коммуникационных технологий активно развивается, и важно отслеживать, как цифровизация трансформирует повседневную жизнь, а также уделять внимание процессам внутри рынка. Аналитики ДИТ регулярно проводят исследования отрасли: как меняется спрос на специалистов, какие вакансии востребованы на рынке, количество студентов и выпускников по ИТ-специальностям. Результаты недавнего опроса позволили нам узнать, как девушки попали в ИТ-сферу, что привлекает их в работе, какие должности они занимают и какие ставят перед собой цели. Мы выяснили, что 76% опрошенных ощущают свою ценность как специалистов и считают, что на текущем месте работы максимально задействованы их знания и навыки», — сказала начальник аналитического управления Департамента информационных технологий Москвы Мариам Аревадзе.

Среди опрошенных есть специалисты разного уровня: от новичков и стажеров до сотрудников, которые работают в ИТ более 10 лет. Если брать топ-5 специальностей среди респондентов, которые занимают должности выше стажеров, то больше всего девушек — 17% — руководят ИТ-проектами, 12% работают специалистами технической поддержки, 10% — системными администраторами, еще 9% выбрали для себя профессию аналитика по разным направлениям. По 8% набрали разработчики и тестировщики технологичных продуктов. Среди опрошенных есть и представители других направлений: руководители продуктов, специалисты по информационной безопасности, сетевые инженеры, архитекторы и администраторы баз данных, специалисты по машинному обучению и другие.

По данным опроса выяснилось, что более 60% респондентов ранее работали по другой профессии. При этом у 75% опрошенных девушек есть высшее образование по разным направлениям подготовки, а еще у 4% — ученые степени.

Для обучения своей текущей профессии многие девушки использовали несколько источников получения знаний и информации: 42% опрошенных представительниц ИТ-сферы получили профильное высшее образование, 40% изучали нюансы в процессе погружения в работу и выполнения задач, 39% проходили курсы повышения квалификации, 33% воспользовались возможностями онлайн-обучения и тренингами.

Девушки открыты к новым знаниям и технологиям. Почти 90% респондентов уже используют или планируют в ближайшее время начать применять в работе технологии искусственного интеллекта. Они также продолжают развивать свои профессиональные навыки — 95% опрошенных имеют четкие планы по повышению своих компетенций на ближайший год. Так, 51% планирует изучать новые технологии и языки программирования, 48% респондентов хотели бы научиться эффективнее использовать рабочие инструменты, 38% — займутся изучением иностранных языков, 36% планируют повысить свои навыки управления временем, а 32% — хотят заняться развитием лидерских навыков и качеств.