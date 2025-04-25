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«Кибер Бэкап» получил сертификат соответствия требованиям безопасности в Белоруссии

Компания «Киберпротект», разработчик решений для резервного копирования и восстановления физических, виртуальных и облачных сред, сообщает о получении сертификата соответствия техническому регламенту ТР 2013/027/BY для своего флагманского программного продукта, системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17». Сертификат подтверждает, что решение отвечает требованиям информационной безопасности и может использоваться в информационных системах государственных предприятий Республики Беларусь.

Программный продукт успешно прошел все необходимые испытания и признан соответствующим стандартам защиты информации. Сертификат выдан оперативно-аналитическим центром при президенте Республики Беларусь — государственным органом, осуществляющим регулирование в области защиты информации.

«Кибер Бэкап» — это универсальное решение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков. Его можно интегрировать в ИТ-системы любого размера и использовать на предприятиях любой отрасли. Среди преимуществ — поддержка большого спектра инфраструктурного ПО, операционных систем, сред виртуализации, СУБД, коммуникационных платформ, а также Kubernetes.

«Получение сертификата открывает новые перспективы для внедрения СРК «Кибер Бэкап» в государственные и коммерческие организации Республики Беларусь. Это решение обеспечивает высокий уровень защиты данных и соответствует строгим требованиям национальной информационной безопасности, — сказала Ирина Максимова, директор офиса компании «Киберпротект» в Белоруссии. — Наша цель — сделать максимально доступным для наших пользователей решение, которое на самом высоком технологическом уровне обеспечит сохранность данных — главного актива любой современной организации».

Компания «Киберпротект» открыла офис в столице Белоруссии в марте 2025 г. Компания продолжает налаживать взаимодействие с хозяйствующими субъектами Республики Беларусь, развивать направление разработки программного обеспечения (R&D) и укреплять сотрудничество с образовательными организациями страны.

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