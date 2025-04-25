Студенты Новосибирского государственного университета смогут изучать разработку на программах от «Яндекс Образования»

На курсах по бекенд-, фронтенд- и мобильной разработке будут преподавать эксперты компании. «Яндекс» также разработал специальный курс по интерактивным методам преподавания ИТ-дисциплин и оценке ИТ-проектов для сотрудников университетов. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Образовательные модули разработаны экспертами «Яндекса» и будут встроены в бакалаврские программы для ИТ-специалистов и усилят их прикладными дисциплинами и кейсами компании. В НГУ площадкой для внедрения новых модулей станет Механико-математический факультет. Университет сможет интегрировать один или несколько модулей: по бекенд-, фронтенд- и мобильной разработке. У программы будет академический руководитель от Яндекса, который будет отвечать за содержание модуля и его адаптацию в вузе.

«Нам важно, чтобы качественное ИТ-образование было доступно студентам по всей России, поэтому расширяем наше партнерство с региональными вузами. Университеты получают доступ к образовательному контенту от экспертов компании и курс для преподавателей по современным методикам обучения ИТ-дисциплинам. Также мы привлекаем к преподаванию на программах сотрудников «Яндекса». И уже в новом учебном изучать разработку на наших модулях смогут студенты из 17 регионов страны — от Приморского края до Калининградской области», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

Студенты освоят прикладную разработку на Python, JavaScript, React или Django, научатся работать с API-сервисами и управлять серверной инфраструктурой.

«Механико-математический факультет укрепляет партнерства с компаниями. Мы рады, что в этом году студенты мехмата смогут стать полноценными участниками программы от «Яндекс Образования». Сейчас мы ведем набор преподавателей, дальше дело уже за студентами. Я знаю, что наши студенты заинтересованы в актуальных прикладных знаниях, но курс компании — ответственное дело, при его выборе нужно правильно подойти к балансу учебного времени», — сказала Анастасия Карпенко, заместитель декана Механико-математического факультета.

С сентября 2025 г. учебные программы «Яндекс Образования» впервые появятся в пяти новых регионах: Воронежской, Калининградской, Ростовской, Тульская областях и Красноярском крае.

Эта инициатива — часть программы «Яндекса» по развитию образования. В 2025 г. «Яндекс» инвестирует более 5 млрд руб. в подготовку специалистов в сфере ИТ и искусственного интеллекта, запуск новых образовательных программ и разработку решений для школьного и высшего образования. Общее количество вузов-партнеров «Яндекса» достигнет 39, а число совместных программ с университетами превысит 70. Учиться на них смогут более 15 тыс. студентов, что на 50% больше, чем в 2024 г.