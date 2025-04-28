«Авито Работа» и «Точка»: число вакансий в финансовой индустрии выросло втрое

По данным джоб-платформы «Авито Работа» и «Точка банка», количество предложений о работе для специалистов финансовой индустрии выросло в ьои раза (+195%). При этом средние предлагаемые зарплаты в отрасли увеличились на 18%. Если зимой 2023/2024 г. работодатели предлагали кандидатам на стартовые позиции порядка 49 565 руб. в месяц, то уже зимой этого года — 58 585 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Средние предлагаемые зарплаты в финансовом секторе рассчитаны для начинающих специалистов с опытом работы до одного-трех лет. Для сотрудников с бо́льшим стажем работы зарплатные предложения могут быть значительно выше — вилки возможного дохода старших специалистов и руководителей зачастую не указываются в вакансиях и определяются на этапе собеседования.

Самые востребованные сотрудники: финансовые консультанты, банковские работники и брокеры

Зимой 2024/2025 г. зафиксирован значительный рост востребованности финансовых консультантов. Количество вакансий для этих специалистов увеличилось на 160% год к году, а средние предлагаемые зарплаты для начинающих специалистов составили 42 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике. Финансовые консультанты помогают клиентам разобраться во вкладах, страховании, инвестициях и кредитах, а также подобрать выгодные финансовые решения. При этом специалисты с опытом работы один-три года могут зарабатывать от 70 тыс. руб. в месяц, а консультанты со стажем от трех до пяти лет — 120-200 тыс. руб. в месяц и выше. Верхняя граница зависит от работы с премиальными клиентами и бонусной системы премирования сотрудников.

На втором месте по росту числа предложений о работе — банковские работники, чья востребованность возросла на 57% в сравнении с зимой прошлого года. К ним относится линейный банковский персонал, например, менеджер банковского отделения, который работает с клиентами, документацией и базовыми финансовыми инструментами. Кандидаты с небольшим опытом могут рассчитывать на среднюю зарплату в 57 836 руб. в месяц при фиксированном графике. С ростом квалификации и переходом на более ответственные позиции доход увеличивается: сотрудники с опытом три-пять лет в корпоративном или инвестиционном блоке банков могут зарабатывать 150–250 тыс. руб. в месяц и выше. Верхняя граница характерна для руководителей направлений, клиентских менеджеров премиального сегмента и специалистов по инвестиционным продуктам.

Замыкают тройку лидеров брокеры, которых стали искать на 6% чаще в сравнении с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составляет 141 782 руб. в месяц. В описаниях вакансий размер заработной платы для этих специалистов обычно указывается в виде вилки, в которых работодатели учитывают максимальные возможные значения, однако реальный доход обычно не привязан к окладу и напрямую зависит от процентов со сделок.

При этом лидирующие позиции по росту средних предлагаемых зарплат занимают экономисты, бухгалтеры и банковские работники

Спрос на квалифицированных специалистов в финансовой сфере напрямую влияет на уровень заработных плат. Например, зимой 2024/2025 г. средние предлагаемые зарплаты начинающих экономистов подросли на 14% и составили 57 390 руб. в месяц. С увеличением опыта и переходом на позиции ведущих экономистов (обычно от 3–5 лет стажа) доход может достигать от 150 тыс. руб. в месяц. Главные экономисты могут зарабатывать по 250-300 тыс. руб. в месяц и выше.

Для бухгалтеров средние зарплатные предложения увеличились на 16% до 56 489 руб. в месяц. При этом, ежемесячный доход главных бухгалтеров может достигать сумм в 200-300 тыс. руб. и выше.

В свою очередь, банковским работникам стали предлагать зарплату на 7% выше, чем зимой прошлого года. Теперь начинающие специалисты могут рассчитывать на 57 836 руб. в месяц.

Рынок финансового сектора растет

Согласно исследованию «Точка банка» (рассмотрен ОКВЭД 69.20 с подгруппами 69.20.1–69.20.4, 69.20.6), общее количество компаний, работающих в финансовой сфере, выросло на 6,1% по сравнению с прошлой зимой. Самые высокие темпы прироста — в Северо-Западном федеральном округе (+8,2%), самые низкие — в Уральском (+4,4%). Примечательно, что половина всех компаний в сегменте сосредоточена в двух федеральных округах — Центральном (35%) и Приволжском (15%).

Таблица 1. Изменение числа действующих компаний

Номинальные обороты тоже выросли. За год медианный квартальный оборот компаний малого и среднего бизнеса, работающих в сфере бухгалтерского учета, аудита и налогообложения увеличился на 5,6%. Особенно заметный рост медианного оборота зафиксирован в Северо-Кавказском округе (+12,7%), а также в Уральском (+11,2%) и Приволжском (+10,3%). В то же время в Дальневосточном округе наблюдается снижение — здесь медианный оборот компаний сократился на 8,8%.

Таблица 2. Изменение медианного оборота компаний (зима 2025 года vs зима 2024 года)

«Развитие рынка финансовых услуг в России сегодня связано с несколькими важными трендами: во-первых, это изменение формата работы бухгалтеров. Все больше специалистов уходят из найма и начинают работать самостоятельно — помогают в этом цифровые инструменты, профессиональные сообщества и обучение, которое стало намного доступнее. Во-вторых, рост конкуренции. Бухгалтерские компании и отдельные специалисты расширяют спектр финансовых услуг, повышают качество работы и стремятся к наращиванию клиентской базы. И в третьих — растущие требования клиентов. Бизнес ожидает более персонального подхода, прозрачности и понятности коммуникации. Важным фактором при выборе специалистов становится доверие и надежность, которые смогут обеспечить бесперебойную и безопасную работу компании. Профессия становится все более технологичной и ориентированной на клиента. Например, в ответ на запрос бизнеса на автоматизацию рутинных задач начали появляться персонализированные решения. Мы в «Финлиде» видим эти тенденции и создаем инструменты, которые помогают бухгалтерам систематизировать работу, экономить время и легко вести клиентов с учетом требований к безопасности данных», — сказал лидер сервиса «Финлид» от «Точка банк» Дмитрий Почивалин.