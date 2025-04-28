«Машина Подбора»: в Москве состоится премьера первой HR-оперы в мире
Философско-рекламная сказка в стиле рок-оперы расскажет о том, как меняется рынок труда и как это отражается на людях. Режиссер культовых «Копов в огне» Юрий Квятковский создал пронзительное путешествие в мир рекрутинга и борьбы за человечность.
О фабуле постановки
Ключевая мысль HR-оперы «Машина Подбора» — «машинную» работу важно делегировать машинам. Только так рекрутеры смогут сохранить внутренний ресурс, чтобы оставаться человечными.
Рынок труда после 2022 года кардинально изменился. Теперь условия игры диктуют кандидаты. Вакансии закрываются труднее и труднее. HR-специалистам всё сложнее и сложнее работать «по старинке». А расходы на подбор растут в геометрической прогрессии.
С другой стороны — Россия, как и весь мир, погружается в водопад Четвертой Промышленной революции. Технологии и «цифра» проникают в рекрутинг и меняют его навсегда. А HR-профессионалам ещё только предстоит полноценно погрузиться в новые возможности, чтобы пересоздать свой рабочий процесс в новом формирующемся мире.
В опере зрители познакомятся с главным героем — рекрутером Мариной, которая переживает сильнейший профессиональный кризис в своей карьере.
Аудиторию ждёт глубокое и многослойное высказывание о современном рынке труда, где технологии и человечность оказываются неожиданными союзниками.
Авторы проекта создали уникальный сказочный мир, который одновременно отражает суровую реальность HR-специалистов и вместе с тем предлагает оптимистичный взгляд на происходящие изменения.
О сюжете постановки
Сюжет рассказывает о судьбе Марины — рекрутера некоторой компании. Марина — уверенная в себе женщина, которая руководит небольшим отделом найма персонала. Она — настоящая машина подбора.
Марина в состоянии закрыть любую вакансию и выполнить любую задачу в найме. У нее есть сложившийся способ работы: обзвон, сообщения, заметки и таблички.
Постепенно дела идут всё хуже и хуже. Нанимать кандидатов становится все труднее и труднее. Воплощением мешающих ей факторов выступает колдун Адурт Коныр.
Колдун доводит героиню до грани выгорания и утаскивает её в Заэкранный лес. Там она встречает Мангового фея, который соглашается ей помочь.
В итоге Марине придётся встретиться с колдуном лицом к лицу и осознать настоящую суть проблемы.
Петр Осипов, автор:
«Для нас было важно найти способ поставить в центр нашей истории человека, а рекламную часть сделать бесшовной и не разрушающей атмосферу постановки.
Мы начали с личных размышлений о том, что успешные офисные работники часто превращаются в машины, которые всё «вывозят».
А пример работников из HR-отрасли оказался максимально подходящим. Ведь любой бизнес, в любой отрасли стоит на людях. Поэтому подбор персонала и сотрудники — это фундамент любой компании.
Поэтому наша постановка на всех уровнях пропитана темой поиска человека и человечности:
- Рекрутеры ищут людей
- Героиня находит плюсы в своей человеческой стороне
- Манговый Фей из MANGO OFFICE забирает на себя всю машинную работу и оставляет место человечному в сотрудниках
- Зрители увидят в офисном работнике Человека, что до сих пор нечасто встречается в массовой культуре
В современных фильмах сериалах и книгах принято изображать персонажей из этого мира бездушными, персонажами антиутопий.
Да, отчасти корни такого подхода растут из «машинного» отношения трудоголиков и карьеристов к своей работе.
Эта стратегия поведения — рабочий механизм, который помогает экспертам справляться с нагрузкой, стрессом и проблемами.
Я прекрасно понимаю коллег — сам сталкиваюсь с этим явлением. Поэтому в нашей постановке мы не хотим никого осуждать.
Наоборот, хочется проявить эмпатию и поразмышлять о возможных путях решения».
Юлия Савосина, руководитель службы маркетинга и коммуникаций MANGO OFFICE:
«Идея поставить оперу для бренда, для достижения бизнес-целей, может показаться спорным решением. Особенно — если мы не скрываем, что это маркетинговый проект.
Наша команда стояла перед сложной задачей - как легко, понятно и интересно донести до аудитории информацию о продуктах, на которые еще не сформирован спрос внутри комьюнити.
Например, мало кто из HR-сообщества понимает, чем ему будет полезна IP-телефония.
С другой стороны — сегодня невероятно сложно донести до целевой аудитории информацию. Окно внимания человека в цифровом пространстве уже составляет всего 8 секунд.
Это ничтожно мало для того, чтобы что-то объяснить.
Нам был нужен формат, который обеспечит длинную коммуникацию. Но точно не очередная скучная бизнес-конференция.
Нам был нужен эмоциональный отклик зрителей — только это позволит проекту выделиться и запомниться. К тому же я не видела ни одного примера маркетинговой кампании в формате театральной постановки.
Поэтому мы решили рискнуть и сделать это.
А наше российское HR-сообщество точно достойно того, чтобы о нем была написана и поставлена целая опера».
Теодор Попов, PR-директор MANGO OFFICE:
«Российское HR-комьюнити проходит сегодня сложнейший этап трансформации.
Если раньше главной зоной ответственности HR-директора было организационное планирование, адаптация и развитие сотрудников, то теперь время Четвёртой промышленной революции требует изменений лично от них.
Наша HR-опера «Машина подбора» проводит зрителя сквозь шторм смены мышления рекрутеров глазами главной героини Марины.
Мы первыми решились открыто и громко поднять «в воздух» тему, о которой в профессиональной HR-тусовке обычно предпочитают молчать: как остаться человеком в эпоху бесконечного инфошума вокруг нейросетей и GPT-технологий?».
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Премьера HR-оперы «Машина Подбора» состоится в закрытом формате 29 мая в 19:00 на сцене театра «Вишневый сад».
Заявку на пригласительные билеты можно оставить на официальном сайте постановки.■ Рекламаerid:2W5zFHaQVVJРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/