«МегаФон» в Новосибирске возглавил новый топ-менеджер

На должность директора Новосибирского отделения оператора назначен Дмитрий Оловянников. Ранее Дмитрий занимал аналогичную позицию в Хабаровском отделении Дальневосточного филиала «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дмитрий Оловянников работает в сфере телекоммуникаций с 2010 г. Имеет многолетний опыт в сфере маркетинга и продаж как мобильной, так и фиксированной связи. Руководил дирекцией по продажам в филиале оператора в Хабаровском крае, затем возглавлял филиал одной из компаний «большой четверки» в Забайкалье и Республике Бурятия. С 2022 г. занимал должность директора «МегаФона» в Хабаровском крае.

За это время покрытие сети связи оператора в регионе выросло на 5%, благодаря этому более 60 тыс. абонентов получили возможность пользоваться услугами связи четвертого поколения. Проведена работа по оптимизации частотного ресурса, позволившая увеличить среднюю скорость мобильного интернета в регионе на 15%. Совместно с Министерством цифрового развития и связи Хабаровского края реализованы проекты по покрытию связью 18 малочисленных населенных пунктов региона в рамках проекта «Цифровое равенство».

МегаФон Дмитрий Оловянников

Сегодня перед топ-менеджером поставлены не менее амбициозные цели – развитие сети связи для максимального покрытия Новосибирской области, включая отдаленные населенные пункты, цифровизация области совместно с ведущими коммерческими и государственными структурами, улучшение качества работы сервисов оператора для работы, отдыха и безопасности клиентов, расширение абонентской базы и в целом укрепление бизнеса «МегаФона».

«Новосибирская область всегда была и остается в фокусе нашего внимания. В приоритете – расширение LTE-покрытия, развитие цифровых сервисов и усиление позиций оператора в B2B-сегменте. Дмитрий Оловянников хорошо знает специфику работы в регионах, умеет выстраивать продуктивные партнерства с властью и бизнесом. Его опыт поможет нам быстрее достигать амбициозных целей», – отметил директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.

Дмитрий Оловянников сменил на посту руководителя отделения Дениса Трофимчука, который занял пост директора «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.