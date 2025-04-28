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ПАО «Софтлайн» 19 мая 2025 г. объявит основные неаудированные финансовые показатели компании за I квартал 2025 года

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг, объявляет о дате представления основных неаудированных финансовых показателей компании за I квартал 2025 г. — 19 мая 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн».

В этот же день, до 10:00 мск, на сайте будут опубликованы пресс-релиз и сопутствующие материалы, в 13:00 мск состоится конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом группы. В рамках конференц-звонка на вопросы инвесторов ответят: Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО); Артем Тараканов, финансовый директор (СFО); Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами; Дмитрий Васильев, директор управления информационной безопасности.

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