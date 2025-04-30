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Linx Cloud показал 81% рост за 2024 год

Linx подвел итоги финансового года: совокупная выручка провайдера облачных решений и услуг ЦОД выросла в 2024 г. на 18%, с 1,63 млрд руб. до 1,93 млрд руб., а облачное направление Linx Cloud увеличилось на 81%. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Стремительное развитие продолжил демонстрировать облачный сегмент провайдера, доля которого в выручке компании увеличилась за два года с 12% до 24%. Операционная прибыль (OIBDA) Linx выросла на 15%, достигнув 944 млн руб., а рентабельность (OIBDA margin) составила 49%.

Развитию облачного направления компании способствовал рост спроса на облачные вычисления со стороны текущих клиентов, активный рост клиентской базы, запуск на рынок новых сервисов.

Общее число заказчиков компании выросло на 17%. Активнее всего росли клиентские сегменты финансового сектора, ИТ, розничной торговли и промышленности.

Наибольшую долю в структуре сервисов Linx Cloud по-прежнему занимает IaaS. В 2024 г. заметно вырос спрос на частные инсталляции для клиентов и гибридные облачные решения: клиенты строили резервные площадки, масштабировали инфраструктуру, создавали среды для разработки и тестирования. Созданный годом ранее высокопроизводительный кластер, оснащенный процессорами с частотой 3,8 ГГц, разместил высоконагруженные информационные системы клиентов, требующие высокой отказоустойчивости: базы данных, ERP, приложения.

Linx Cloud вывел на рынок собственные PaaS-сервисы, такие как контейнерная платформа на базе российского решения Deckhouse Kubernetes Platform и облачные базы данных PostgreSQL. Отличительная особенность продуктов — их повышенная безопасность за счет развертывания сервиса для каждого клиента в отдельном изолированном кластере. По совокупности функциональных характеристик контейнерная платформа от Linx Cloud заняла второе место в независимом рейтинге провайдеров облачных контейнерных платформ (CNews).

В ответ на растущие киберриски развивалось направление информационной безопасности и облачные ИБ-сервисы. Облачная платформа в Москве была аттестована на соответствие требованиям первого уровня защищенности УЗ-1, также Linx прошла аудит на выполнение стандарта PCI DSS 4.0. Выручка от ИБ-сервисов показала существенный рост, наиболее востребованными сервисами стали NGFW, cWAF, двухфакторная аутентификация (MFA). Портфолио Linx было дополнено сервисом онлайн-обучения персонала правилам информационной гигиены и защиты от фишинга.

Linx Cloud возглавил рейтинг CNews 2024 года, ранжирующий предложения российских провайдеров IaaS по экономической привлекательности.

«Динамичный рост облачного направления показывает, что компания сделала правильную ставку в своем развитии на наиболее востребованные бизнесом ИТ-решения, — сказал Михаил Ветров, генеральный директор Linx. — В 2025 г. на фоне рекордной ключевой ставки и высокого уровня неопределенности, мы продолжим помогать нашим клиентам масштабировать инфраструктуру, запускать новые проекты, находить и реализовывать оптимальные пути развития ИТ».

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