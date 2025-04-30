НГУ стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку правительства на обучение специалистов в сфере ИИ

Минцифры России совместно с АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» завершили конкурсный отбор вузов, которые будут обучать высоквалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта до 2030 г. Грантовая поддержка предоставляется в форме субсидий из федерального бюджета, существенным условием является софинансирование со стороны индустриальных партнеров в объеме не менее 30%. НГУ вошел в список победителей, заняв четвертое место в рейтинге вузов, и стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Грантовая поддержка будет предоставлена на разработку и реализацию новой бакалаврской программы «Прикладной искусственный интеллект» в Институте интеллектуальной робототехники НГУ, прием на обучение начнется уже с этого учебного года. Первый набор составит не менее 150 студентов.

«Одним из ключевых научно-исследовательских направлений, которое будет развиваться на базе инфраструктуры современного кампуса НГУ, возводимого в рамках национального проекта «Молодежь и дети», является тематика «Передовые области прикладной математики: искусственный интеллект и обработка больших данных, прикладной инжиниринг». Новая образовательная программа разработана в целях решения технологических задач нового направления. Выпускники программы смогут проводить настройку существующих моделей ИИ, дообучение таких моделей, использовать ранее созданные программные библиотеки и фреймворки для решения прикладных задач», — сказал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Институт интеллектуальной робототехники — самое молодое образовательное подразделение НГУ, в котором численность студентов бакалавриата по программе «Мехатроника и робототехника. Искусственный интеллект» за пять лет выросла более чем в семь раз, в том числе и за счет иностранных студентов. В 2024 г. по результатам рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта НГУ стал лидером среди вузов СФО и вошел в топ-15 лучших вузов страны.

«Конкурс грантов был направлен на поддержку лучших российских вузов с сильными образовательными программами в сфере ИИ и большим потенциалом для подготовки кадров нового уровня. Высокая итоговая оценка заявки НГУ, которая подготовлена совместно Институтом интеллектуальной робототехники и Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ, подтверждает значительный потенциал университета для подготовки кадров в целях обеспечения технологического лидерства страны. Предполагается, что обучающиеся на новой бакалаврской программе будут активно участвовать в реализации стратегических технологических проектов Программы развития НГУ в рамках «Приоритета», — отметила Светлана Саблина, проректор по учебной работе НГУ.

Ключевая особенность обучения — это фокус на практическом применении ИИ и решении реальных задач от индустриальных партнеров, которые обеспечивают софинансирование образовательных программ в объеме не менее 30% суммы гранта. Это стало одним из существенных условий конкурса.

«Партнером университета по реализации нового образовательной программы выступила компания «Ростелеком. Информационные технологии». С «Ростелекомом» мы уже больше года сотрудничаем в рамках Центра искусственного интеллекта НГУ. Среди основных совместных проектов — разработка интеллектуальной системы управления городскими транспортными потоками, системы обеспечения безопасности и другое. Вторая компания, которая поддержала нашу инициативу, — «Т1 Иннотех». Это крупная компания, работающая в сфере ИТ и ИИ, наш новый партнер, с которым мы только начинаем работать. Благодаря такой кооперации образовательная программа будет ориентирована на потребности рынка и решение задач современной ИИ-индустрии. Еще во время обучения мы будем привлекать преподавателей-практиков и включать студентов в работу над реальными проектами», — сказал Александр Люлько, директор Центра искусственного интеллекта НГУ.