Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование BIA Technologies и hh.ru

Согласно данным, полученным в ходе совместного исследования ИТ-компании и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в I квартале 2025 г. россияне разместили или обновили почти 10 млн резюме, при этом 34% из них (более 3,3 млн) приходится на представителей поколения людей, которые родились после 1995 г., постмиллениалов или зумеров. В сегменте информационных технологий доля резюме этого поколения от всех ИТ-анкет составила 30% (512 тыс.). Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

В число ИТ-специальностей, наиболее популярных у зумеров, входят профессии программиста/разработчика (26%), дизайнера (18%), аналитика и руководителя проектов (по 13%).

«Представители этого поколения стали катализаторами изменений на современном рынке труда. Соискатели, выросшие в эпоху цифровых технологий и социальных сетей, обладают навыками и подходами, которые делают их незаменимыми в таких сферах, как информационные технологии и другие инновационные отрасли. Зумеры отличаются высокой адаптивностью к новым инструментам и платформам, что позволяет им легко интегрироваться в динамично меняющуюся рабочую среду», – сказали представители BIA Technologies.

Распространенное в социальных сетях мнение о необоснованно высоких запросах цифрового поколения не подтвердилось. Исследование показало, что почти четверть (22%) молодых специалистов, которые ищут работу в ИТ-сфере, рассчитывают на зарплату до 80 тыс. руб. в месяц. На доход от 80 до 160 тыс. руб. претендуют 16% и еще 4% претендуют на доход в диапазоне от 160 до 240 тыс. руб. При этом примечательно, что 56% вовсе не указывают в резюме желаемый заработок.

«С одной стороны отсутствие зарплатных ожиданий в резюме может быть связано с опасением прогадать с уровнем запрашиваемого дохода, а с другой – с неопытностью, ведь молодые соискатели могут просто не знать, сколько они стоят как профессионалы. В целом это нормальная ситуация для начинающих специалистов в любой профессии», – сказали представители hh.ru.

Помимо материальных стимулов, для этого поколения очень важны и нематериальные бенефиты. Так, 23% соискателей из их числа в ходе опроса заявили, что хотят работать только в удаленном формате, а 21% желают иметь гибкий рабочий график. По востребованности эти преференции опередили даже компенсацию затрат (мобильная связь, питание, проезд, обучение иностранным языкам, спорт и другие) (17%) и ДМС (16%). Таким образом, гибкий график, удаленная работа и возможность уделять время своим увлечениям и семье — это не просто предпочтения, а ключевые потребности, которые компании должны учитывать, чтобы привлекать и удерживать таланты поколения.

В BIA Technologies отмечают, что для успешного рекрутинга кандидатов-зумеров требуется активно использовать цифровые платформы и социальные сети.

По данным hh.ru, две трети представителей постмиллениалов заявили, что хотят учиться новому в своей профессии, но при этом 64% опрошенных готовы к переобучению при поддержке со стороны работодателя в виде тренингов, курсов и возможностей для карьерного роста.