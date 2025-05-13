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Еще шесть микросхем «Микрона» первого уровня внесены в реестр российской продукции

Шесть интегральных микросхем первого уровня производства «Микрона», крупнейшего производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», включены в реестр российской промышленной продукции и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Все микросхемы произведены и корпусированы на заводе «Микрон» и полностью соответствуют требованиям по локализации производства.

В числе шести новых интегральных микросхем первого уровня промышленного применения в реестре: стабилизатор напряжения (К5361ЕФ1Т), полудуплексный трансивер малой мощности (К5361ВВ1Т), прецизионные регулируемые источники опорного напряжения (регулируемые прецизионные шунтирующие стабилизаторы: К5011ЕР1Т, К5011ЕР1АТ, К5011ЕР2Т, К5011ЕР2АТ), которые широко используются в автопроме, системах связи и навигации, высокоскоростных интерфейсах, приборах учета, промышленном оборудовании.

Всего в настоящее время в реестре российской промышленной продукции в соответствии с ПП РФ №719 представлены 46 изделий «Микрона».

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