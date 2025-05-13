«Хантфлоу» и «МТС Линк» упростили проведение видеоинтервью для рекрутеров

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и система автоматизации рекрутмента «Хантфлоу» объявили об интеграции своих решений. Теперь назначать видеоинтервью в «Хантфлоу» можно одним действием — без копирования ссылок и переключения между сервисами. А ИИ-помощник «МТС Линк» будет предоставлять рекрутерам краткое содержание прошедших собеседований. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Организация видеоинтервью давно стала рутиной для HR-специалистов, при этом процесс подготовки все еще требует множества действий: создать конференцию, скопировать ссылку, разослать ее участникам и обновлять данные при переносе встреч. Фиксирование договоренностей с кандидатами и запись основных моментов интервью — также достаточно трудоемкий процесс. При высокой загрузке рекрутера на это могут уходить часы, которые можно было бы посвятить поиску кандидатов и подготовке к собеседованиям.

Интеграция с «МТС Линк» позволяет автоматизировать весь процесс: видеовстреча создается прямо из карточки события в системе «Хантфлоу». Ссылка на конференцию автоматически добавляется в описание встречи и письмо кандидату. При переносе или отмене встречи все данные также обновляются автоматически. После интервью рекрутер получает автоматическую расшифровку и краткие итоги интервью. Кроме того, он может в любой момент попросить ИИ-ассистента «МТС Линк» напомнить о достигнутых договоренностях (ИИ-помощник доступен пользователям тарифов «МТС Линк Коммуникации», а» «Коммуникации+», Enterprise, Enterprise Total, «Вузы»).

«В активный период подбора рекрутер может проводить от 3 до 7 видеособеседований в день. На одну организацию интервью в среднем уходит до 10 минут, на фиксацию основных моментов — еще около 15 минут. В пересчете на неделю это занимает до 15 часов чистого времени. Интеграция с «МТС Линк» позволит автоматизировать эти действия и сделать работу рекрутеров быстрее и удобнее. Все, что раньше занимало 5–6 шагов, теперь можно сделать одним кликом», — отметил директор по продукту «Хантфлоу» Юрий Гринько.

«Мы в «МТС Линк» создаем платформу, которая не только становится центральным элементом всех бизнес-коммуникаций в организациях, но и улучшает смежные рабочие процессы. Для этого мы объединяемся с ведущими цифровыми решениями. Более 2000 российских компаний автоматизируют рекрутмент с помощью «Хантфлоу». Теперь их HR-команды смогут проводить еще больше онлайн-собеседований, что повысит шанс найма лучших кандидатов с рынка», — отметил руководитель интеграций «МТС Линк» Роман Ситников.

Интеграция доступна для пользователей всех тарифов «Хантфлоу» и большинства тарифов «МТС Линк», кроме бесплатной версии, а также тарифов Basic и Optimum 30-300. Чтобы начать пользоваться возможностью, достаточно перейти в настройки «Хантфлоу» в раздел «Интеграции», подключить «МТС Линк», создать новое событие и прикрепить видеовстречу. Ссылка на конференцию и код доступа к ней появятся автоматически в описании встречи и письме кандидату. При изменении даты в карточке события она автоматически обновится в «МТС Линк».