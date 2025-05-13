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Лишь 20% россиян действительно любят свою работу

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди соискателей и выяснили, нравится ли людям их работа, что входит в понятие «работа мечты» и готовы ли россияне трудиться на нелюбимой работе. Опрос проводился в I квартале 2025 г. среди более 4 тыс. российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Работа – на троечку

Опрос hh.ru показал, что средняя оценка по 5-балльной шкале, которую россияне ставили своей работе по показателю «нравится/люблю» или «не нравится/не люблю» — это 3,5 балла. По сравнению с показателями аналогичного опроса прошлого года россияне стали чуть лучше оценивать свою работу (в 2024 г. средняя оценка была 3,2 балла из 5).

За год существенно выросла доля тех, кто ставил своей работе «пятерку», то есть, действительно любит то, чем занимается - с 11% в 2024 г. до 20% в 2025 г. Но при этом выросла и доля тех, у кого отношение к работе «на троечку» с 28% до 34%.

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hh.ru

В разрезе возраста больше других любят свою текущую работу респонденты 55 лет и старше (сразу 28% поставили 5 баллов), а вот среди молодежи (от 18 до 24 лет) таких лишь 15%. В свою очередь среди молодежи преобладает средняя оценка (39% поставивших 3 балла из 5).

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hh.ru

Между тем, оставаться и трудиться на нелюбимой работе, судя по опросу hh.ru, готовы сразу 49% респондентов, но при условии хорошего заработка. Чаще других так отвечали представители рабочих профессий (сразу 55%), а также транспортники (53%).

Еще четверть (24%) останутся на нелюбимом месте, если у них не будет выбора. Больше всего таких ответов давали респонденты из сферы образования (39%) и медицины (27%).

20%, или каждый пятый, добавили также, что не станут увольняться, если на работе будет хороший коллектив. 19% будут терпеть нелюбимую работу, если впереди будут перспективы карьерного роста, а 13% - если будет удаленка или гибридный график. 8% россиян не будут уходить с нелюбимой работы, если будет хороший соцпакет. И лишь 22% опрошенных не будут ни при каких обстоятельствах оставаться на нелюбимой работе.

Работа мечты – это…

В рамках опроса hh.ru россияне также смогли рассказать, что для них работа мечты. Большинство респондентов указали, что для них это баланс личной жизни и работы (51%).

При этом еще по 47% ответов пришлось на такие важные для людей аспекты как уважение со стороны руководства и отсутствие задержек выплаты зарплаты. По сравнению с 2024 г. доля тех, кто оценивает работу мечты именно как отсутствие задержек с зарплаты упала на 30 п. п.

Также существенно выросла доля тех, кто вкладывает в понятие работы мечты занятость в гибридном графике (рост с 2% в 2024 г. до 13% в 2025 г.).

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Что для вас входит в понятие «работа мечты»? Ответы россиян, опрос hh.ru, 2025 год

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