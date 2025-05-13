Те, кто определился с профессией еще в школе, зарабатывают больше

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, когда звучал последний звонок, 4 из 10 россиян уже знали, кем хотят стать по профессии. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

К моменту окончания школы 4 из 10 россиян уже выбрали будущую профессию. Почти каждый второй (47%) еще сомневался.

Женщины более решительны: когда звучал последний звонок, 44% из них знали, кем будут работать, в то время как среди мужчин таких было 38%.

Всего десятилетие назад тех, кто выбрал профессию еще в школе, было больше: каждый второй рассказывал об этом в 2012 г. (52%), а сейчас — только 41%. Эту тенденцию подтверждают и ответы россиян разных возрастных групп. Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают, что еще в школьные годы определились с профессией. К моменту получения аттестата о среднем образовании среди россиян, которым сейчас до 35 лет, лишь 36% выбрали будущую профессиональную сферу, тогда как среди людей старше 45 лет таких оказалось 47%.

С увеличением уровня дохода растет и число тех, кто был уверен в своем выборе профессии к моменту выпуска из школы: 37% среди россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц и 42% среди граждан с доходом от 100 тыс руб.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 382

Время проведения: 14 апреля – 7 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.