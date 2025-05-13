CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Те, кто определился с профессией еще в школе, зарабатывают больше

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, когда звучал последний звонок, 4 из 10 россиян уже знали, кем хотят стать по профессии. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

К моменту окончания школы 4 из 10 россиян уже выбрали будущую профессию. Почти каждый второй (47%) еще сомневался.

Женщины более решительны: когда звучал последний звонок, 44% из них знали, кем будут работать, в то время как среди мужчин таких было 38%.

Всего десятилетие назад тех, кто выбрал профессию еще в школе, было больше: каждый второй рассказывал об этом в 2012 г. (52%), а сейчас — только 41%. Эту тенденцию подтверждают и ответы россиян разных возрастных групп. Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают, что еще в школьные годы определились с профессией. К моменту получения аттестата о среднем образовании среди россиян, которым сейчас до 35 лет, лишь 36% выбрали будущую профессиональную сферу, тогда как среди людей старше 45 лет таких оказалось 47%.

С увеличением уровня дохода растет и число тех, кто был уверен в своем выборе профессии к моменту выпуска из школы: 37% среди россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц и 42% среди граждан с доходом от 100 тыс руб.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 382

Время проведения: 14 апреля – 7 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Программистам на PHP в России недоплачивают. Зарплаты сеньоров упали, прибавку у джунов съедает инфляция

Святослав Кульгавый, «Колан»: Псевдороссийские технологии растут как грибы после дождя

«Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153