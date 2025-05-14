Fix Price развивает взаимодействие с вузами

Компания Fix Price с 2024 г. развивает сотрудничество с ведущими российскими вузами, приглашая студентов получить первый рабочий опыт в рамках практики и стажировки и привлекая молодых специалистов на работу. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Fix Price в России постоянно расширяет список вузов, с которыми работает в рамках программы. Так, стартовало сотрудничество с Российским университетом дружбы народов (РУДН), Московским финансово-юридическим университетом (МФЮУ), Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ), Финансовым университетом при Правительстве России.

В компании на регулярной основе проходят на практику студенты из Высшей школы экономики, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина.

Практикантам предоставляется возможность пройти программу онбординга, чтобы адаптация в компании была легкой, и они с первых дней смогли влиться в рабочий коллектив.

Практикантов и стажеров чаще всего принимают в Департамент маркетинга, Службу кадровых ресурсов, Службу внутреннего контроля и управления рисками.

«Современные студенты и выпускники вузов – разносторонние люди. Им важна не только материальная мотивация, но и безопасная и дружелюбная атмосфера в коллективе. В Fix Price прислушиваются к этому: здесь принято вести прямой диалог с коллегами, развиваются клубы по интересам, есть различные тренинги и обучающие курсы, а сотрудникам предлагают гибридный график работы», – сказал Сергей Ламин, руководитель центра обучения и развития персонала Fix Price.

По статистике Fix Price, для молодых специалистов самыми важными факторами при трудоустройстве являются стабильность, уверенность в завтрашнем дне, возможность карьерного роста и хороший коллектив.