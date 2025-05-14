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«МегаФон» в Кузбассе возглавил новый топ-менеджер

На должность директора Кемеровского отделения «МегаФона» назначена Олеся Ширяева. В этой должности она продолжит реализовывать стратегии компании на массовом и корпоративном рынке, а также наращиванию абонентской базы в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Олеся Ширяева работает в сфере телекоммуникаций с 2018 г. Имеет многолетний опыт в сфере продаж и развитии бизнеса, в том числе мобильной связи. Последние четыре года возглавляла филиал одной из компаний «большой четверки» в Республике Хакасия.

«Приоритетной целью для себя в качестве топ-менеджера и для «МегаФона» во вверенном мне регионе ставлю – сделать компанию лучшим оператором для наших абонентов, через поддержание высоких стандартов обслуживания и увеличение зоны покрытия LTE в Кемеровской области, включая отдаленные и малые населенные пункты. Также сфокусирую усилия на расширении портфеля B2B-продуктов и продвижении проектов в регионе для ведущих коммерческих компаний и государственных структур», — отметила директор «МегаФона» в Кузбассе Олеся Ширяева.

Кемеровская область известна крупными предприятиями в области угольной промышленности и металлургии. В регионе активно развивается сельское хозяйство, химическая промышленность, энергетика и машиностроение. А еще Кузбасс – это центр горнолыжного отдыха в России, на который приходится более 70% от общего объема туристического потока в регион. Количество гостей из других субъектов России исчисляется миллионами, и эта цифра увеличивается с каждым годом. Поэтому в регионе особенно актуально реализация цифровых решений, которые обеспечивают безопасность бизнеса, автоматизируют рутинные процессы, оптимизируют затраты, помогают сохранить высокий уровень клиентского сервиса.

«Кемеровская область — территория c большим потенциалом развития телеком-услуг в промышленном секторе, городской среде и туристическом кластере. Перед Олесей стоит амбициозная задача вывести региональное отделение на новый уровень развития, усилить финансовые и операционные результаты компании, а также повысить эффективность розничной сети. Уверен, что профессиональные компетенции и имеющийся у Олеси опыт помогут команде, работающей в Кузбассе, достичь самых высоких результатов», — сказал Максим Токаренко, директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке.

Олеся Ширяева сменила на посту руководителя отделения Ивана Бувальцева, который занял пост заместителя генерального директора по управлению бизнесом в Таджикистане.

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