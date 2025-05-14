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Найти работу поможет ИИ-ассистент на базе нейросетевой модели GigaChat

ИИ-ассистент, создаваемый на базе искусственного интеллекта (ИИ) для бизнеса GigaChat, в будущем поможет студентам и всем, кто ищет работу, подобрать релевантные варианты для трудоустройства и построить карьерную траекторию. Умного помощника разрабатывают эксперты «Сбер Бизнес Софт» и онлайн-сервиса «РосНавык». ИИ-ассистент будет консультировать по вакансиям, уровням зарплат, требованиям работодателей и подбирать варианты для трудоустройства. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Раньше онлайн-сервис использовал чат-бот, который отвечал соискателям преднастроенными ответами по заранее созданным ограниченным сценариям. Новый ИИ-ассистент будет давать ответы в реальном времени с высокой точностью. Это стало возможным благодаря большой языковой модели GigaChat и применению RAG-архитектуры ― технологии, сочетающей в себе поиск релевантной информации в существующих хранилищах данных и генерацию текста с помощью языковых моделей.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Умный помощник пригодится всем, кто находится в поиске работы, а также школьникам, которые выбирают будущую профессию. ИИ-ассистент также будет полезен разработчикам образовательных программ, поскольку в нем будут содержаться актуальные запросы и перечень компетенций, необходимых работодателям для закрытия вакансий. Эти данные нужны для обновления старых и создания новых курсов, выпускники которых будут востребованы на рынке труда».

Для пилотной версии помощника использовались данные «РосНавыка» по Сибирскому федеральному округу и двум актуальным профессиям: бизнес-аналитик и системный аналитик. Полностью готовый ИИ-ассистент будет работать на данных, собранных по всей стране и сотням специальностей.

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