MANGO OFFICE и ГК «Ростелеком» возглавили рейтинг ВАТС в 2025 году

По данным «ТМТ Консалтинг», по итогам 2024 года объем российского рынка виртуальных АТС вырос на 17,7% по отношению к 2023 году и составил 29,4 млрд руб. Количество компаний-клиентов увеличилось на 5,2% – до 528,6 тысяч.

Согласно данным нового исследования от 13 мая 2025 года, лидером рынка, как по доходам, так и по натуральным показателям, является MANGO OFFICE (в составе ГК «Ростелеком»). Вторая позиция по доходам принадлежит ГК МТС. Второе место по количеству компаний-клиентов у Novofon.

В общей структуре доходов игроков рынка на выручку от телефонии (за трафик и предоставление в пользование номеров) приходится 48%. Объем голосового трафика за год увеличился на 7%. Доля исходящего трафика в общем объеме составила 57%.

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», к 2029 году объем российского рынка ВАТС достигнет 45 млрд руб.

В 2022 и 2023 годах, согласно оценкам «ТМТ Консалтинг», MANGO OFFICE стал крупнейшим игроком российского рынка ВАТС по доходам.

Также компания с 2021 по 2024 год возглавляет рейтинг ВАТС по версии СNews.

Продукты компании используют 50000+ компаний-клиентов, включая ритейлера М.Видео-Эльдорадо, банк Точка, горнолыжный курорт Роза Хутор, девелопера Унистрой, апарт-отель VALO Hotel City, рыболовную компанию Доброфлот.