«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке

«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке в центре города с видом на море. Помещение площадью более 180 квадратных метров станет пространством для работы ИТ-специалистов. Теперь у компании 25 ИТ-хабов в России и Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

ИТ-хабы — это офисные пространства по всей стране и Белоруссии, где работают ИТ-специалисты «Т-Технологий». Хаб расположен в центре Владивостока в бизнес-центре класса «А» — Fresh Plaza.

Пространство рассчитано на 40 рабочих мест. Их занимают разработчики, ML-инженеры и другие ИТ-специалисты, которые работают над разными сервисами и продуктами компании. Например, там обосновалась команда R&D-центра — научно-исследовательский отдел, занимающийся фундаментальными исследованиями, разработкой ИИ-решений для ИТ-специалистов и повышением эффективности бизнес-процессов «Т-Технологий».

ИТ-хаб во Владивостоке — это не просто место для работы, а многофункциональное пространство с гибкими зонами: для отдыха, работы, обучения и генерации новых идей. Он обустроен в формате open-space, панорамные окна которого выходят на море и закаты Владивостока. Особое внимание уделено зонам отдыха — пространство «Ливадия», которое названо в честь местного пляжа.

Пространство станет центром притяжения ИТ-коммьюнити Приморского края — здесь будут проходить митапы, конференции, ИТ-соревнования и другие профильные мероприятия. Они будут доступны на бесплатной основе не только сотрудникам, но и всем местным ИТ-специалистам из вузов и других компаний.

В планах — новые партнерства с ведущими местными университетами, в рамках которых «Т-Технологии» будут проводить лекции для студентов, заинтересованных в ИТ-индустрии, и набирать студентов на стажировки с последующим трудоустройством.

Директор по информационным технологиям, заместитель председателя правления «Т-Банка» Вячеслав Цыганов: «Наша сеть региональных хабов по всей России помогает талантливым ИТ-специалистам из любых городов работать в крупной ИТ-компании без переезда. Так мы развиваем сильное ИТ-сообщество и экспертизу в регионах по всей стране. Теперь мы открываем для себя новый регион — Приморский край, где у нас появился свой ИТ-хаб для местных айтишников. В ближайшие пять лет хотим увеличить ИТ-команду во Владивостоке на 30% и будем рады новым специалистов в области машинного обучения, backend-разработки и работы с данными».