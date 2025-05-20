«Ростелеком» и СФУ объединили усилия для подготовки будущих инженеров

Красноярский филиал «Ростелекома» и Сибирский федеральный университет (СФУ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на практическую подготовку студентов инженерных специальностей. Особое внимание уделяется факультетам института инженерной физики и радиоэлектроники. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Мы давно взаимодействуем с СФУ: проводим производственные практики для будущих связистов, наши специалисты участвуют в университетских мероприятиях в качестве экспертов. Закрепив это сотрудничество официальным документом, мы намерены увеличивать количество совместных проектов, что позволит студентам более глубоко и системно интегрироваться в технологическую и бизнес-среду, повысить свой интерес к профессиональной деятельности».

Соглашение предусматривает расширение инициатив, включая проведение семинаров, мастер-классов и разработку методических материалов. В результате, после окончания ВУЗа, выпускники смогут успешно работать по выбранным специальностям.

Денис Гуц, проректор по учебной работе СФУ: «Свою задачу, как ведущий университет, мы видим не просто в воспроизводстве инженерных кадров — нам важно, чтобы подготовка шла в тесном сотрудничестве с потенциальным работодателем, чтобы процесс “входа” выпускника в рабочую ситуацию был максимально коротким. Это можно сделать, если образовательные программы будут синхронизированы с индустриальными процессами, а студент научится “инженерному творчеству” и будет не просто копировать технологические тренды, а сможет формировать и даже предвосхищать их. В такой динамично развивающейся отрасли как связь и телекоммуникации — это обязательно».

Дополнительно к соглашению участники разработают пятилетний план мероприятий. Среди ближайших — дооснащение учебного класса «Ростелекома» на базе Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий. Заниматься в нем будут как студенты колледжа, так и СФУ.