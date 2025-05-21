Новым техническим директором финансового маркетплейса «Сравни» назначен Константин Кучугурин

Константин Кучугурин сменил Дмитрия Парфенова, который возглавлял это направление последние четыре года. Дмитрий присоединился к команде в 2019 г. в роли Product Owner мобильного приложения «Сравни». За время работы он запустил мобильное приложение и сыграл ключевую роль в технической трансформации компании из рекламного агрегатора в финансовый маркетплейс с лицензией Центрального банка. В дальнейшем Дмитрий планирует свое профессиональное развитие вне компании «Сравни». Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Константин будет отвечать в «Сравни» за ИТ-направление, цифровизацию, операционную деятельность ИТ-блока и инновации. Также продолжит выстраивать технологическое видение компании, формировать ИТ-стратегию и развивать собственные технологии «Сравни».

Комментируя свое назначение, Константин отметил: «В финтех-сфере технологии — это не просто инструмент, а фундамент бизнеса. Моя задача — обеспечить технологическую платформу, которая позволит компании не только соответствовать ожиданиям клиентов, но и предвосхищать их. Опираясь на опыт цифровой трансформации в финансовом секторе, я планирую сфокусироваться на создании инновационных решений, которые сделают взаимодействие с финансовыми продуктами максимально простым и эффективным для пользователей. Уверен, что синергия бизнеса и ИТ — ключ к устойчивому росту и лидерству на рынке».

Профессиональный путь Константина Кучугурина в ИТ начался в 90-х годах. За первые годы карьеры он приобрел разносторонний опыт, пройдя путь от системного администратора к фулл-стек разработке, и далее к руководству в области управления ИТ. Константин имеет более 15 лет опыта работы на руководящих должностях в FinTech, InsurTech и PropTech.

До 2025 г. Константин отвечал за развитие ИТ-блока в одном из направлений инвестиционной компании БКС. В 2021-2022 гг. развивал консалтинговую практику, выступая в качестве независимого эксперта и стратегического советника по цифровой трансформации в таких компаниях, как «Райффайзен Банк», Arrow Capital, АНО «Россия — страна возможностей». Ранее занимал должность заместителя ИТ-директора в страховой компании «Согласие», где модернизировал архитектуру B2B-платформы, что привело к значительному повышению стабильности и масштабируемости системы. Оптимизировал процессы разработки, что позволило существенно ускорить выпуск релизов и сократить время вывода продуктов на рынок. До этого продолжительное время работал в страховой компании «Ингосстрах», где отвечал за разработку всех цифровых каналов компании. За время работы в «Ингосстрахе» запустил онлайн-продажи страховых полисов через B2C-канал, которые впоследствии стали источником выручки компании, а также создал инструменты для B2G-сегмента, обеспечившие рост доходов в короткие сроки.