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Компания Project Lad примет участие в конференции CNews «Строительные технологии будущего 2025»

Артем Станишевский, заместитель генерального директора Project Lad (входит в группу IT-компаний Lad), в ходе конференции CNews «Строительные технологии будущего 2025» выступит с докладом о внедрении искусственного интеллекта в управление жизненным циклом девелоперских проектов.

Строительная отрасль остро ощущает необходимость цифровой трансформации на фоне роста требований к прозрачности девелоперских проектов. Большое количество ручной работы и фрагментированность данных приводят к задержкам, ошибкам и снижению общей эффективности управления. Для преодоления этих вызовов ключевым становится внедрение цифровых решений, способных объединить данные из различных источников и автоматизировать аналитику.

Project Lad представляет собой универсальную платформу для управления проектами любой сложности. Система объединяет данные из разных источников и автоматизирует аналитику, что позволяет эффективно контролировать как строительные процессы, так и сопутствующие бизнес-задачи от планирования до отчетности.

Особенностью системы является PLcoPilot — ИИ-ассистент, анализирующий параметры проекта (вехи, сроки, бюджет) и формирующий прогнозы и рекомендации. Он помогает заранее выявлять риски и оперативно реагировать на изменения.

Проектная система управления позволяет девелоперам снизить операционные затраты, повысить прозрачность процессов и управлять рисками более системно без увеличения административной нагрузки.

Решение Project Lad уже используется в девелоперских проектах как в России, так и за рубежом.

Современные цифровые решения меняют подход к управлению строительством и повышают точность принятия решений. В докладе и на стенде компании эксперты Project Lad расскажут, как ИИ может стать ежедневным инструментом в управлении строительными проектами.

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