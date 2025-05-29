«Авито Работа»: в сегменте рабочих профессий число резюме соискателей без опыта выросло почти в четыре раза за год

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа размещенных на платформе резюме на рабочие и линейные позиции в I квартале 2025 г., и выяснили, как изменилось их количество в зависимости от уровня опыта соискателей. Исследование показало, что наибольший прирост в рабочем сегменте наблюдается среди кандидатов без опыта работы — число таких резюме выросло почти в четыре раза (+279%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Самые популярные профессии среди соискателей без опыта — оператор котельной, автомойщик и стекольщик

Наиболее активный рост соискательской активности зафиксирован для профессии оператора котельной. Количество резюме увеличилось на 157%, при этом кандидаты без опыта в среднем указывают зарплатные ожидания порядка 40 тыс. руб. в месяц. Эти специалисты отвечают за эксплуатацию и обслуживание котельного оборудования, в том числе трубопроводов, котлов и нагревательных элементов.

Существенная динамика числа резюме также отмечена у автомойщиков (+131%) и стекольщиков (+58%). На этих позициях соискатели, находящиеся в поисках первой работы или смены специальности, рассчитывают в среднем на 50 тыс. руб. в месяц.

Производственные профессии набирают обороты: резюме от кандидатов с опытом до 3 лет стало больше на 43%

Кандидаты с опытом от 1 до 3 лет также стали активнее. Число резюме в этой группе увеличилось на 43% по сравнению с I кварталом 2024 г. Наибольший рост показала профессия оператора станка — количество резюме выросло на 95%, а средние зарплатные ожидания соискателей на эту позицию составили 85 тыс. руб. в месяц.

Также высокую динамику показали закройщики (+94%) — эти специалисты занимаются раскроем материалов на швейных и обувных производствах. Соискатели с небольшим опытом работы по этой позиции указывали в резюме суммы порядка 80 тыс. руб. в месяц.

Третье место по интересу со стороны кандидатов со стажем 1-3 года заняла должность аппаратчика — прирост резюме составил 94%. Эти сотрудники обеспечивают бесперебойную работу промышленного оборудования на предприятиях химической, пищевой и фармацевтической отраслей. В среднем зарплатные ожидания в резюме по этой профессии составили 70 тыс. руб. в месяц.

Опытные специалисты выбирают высокооплачиваемые и прикладные профессии

Количество резюме кандидатов с опытом работы свыше 3 лет увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом. При этом в ряде профессий активность соискателей оказалась значительно выше среднего значения.

Так, на профессию водителя грузовика число резюме выросло на 92%, а средние ожидания опытных соискателей по уровню дохода составили 110 тыс. руб. в месяц.

Стабильный интерес также наблюдается к вакансиям агронома (+79%, ожидания — 80 тыс. руб. в месяц) и полировщика (+52%, 100 тыс. руб. в месяц). Как правило, в обязанности полировщика входит финальная обработка металлических, пластиковых, стеклянных и деревянных деталей с использованием шлифовальных машин и полировальных станков. Такие специалисты востребованы в сфере машиностроения, ювелирном деле и авторемонте.

«Рост интереса соискателей к рабочим и линейным профессиям подтверждает усиление тренда на гармонизацию рынка труда. В последние годы работодатели активно занимаются улучшением условий труда для сотрудников, а также повышением престижа профессий этого сегмента. Как результат, сегодня рабочие специальности все чаще привлекают не только новичков, но и опытных работников. Компании, в свою очередь, активно развивают соцпакеты, разрабатывают программы обучения и возможности для профессионального роста. Это создает здоровый баланс между спросом и предложением на рынке труда, открывая возможности для профессиональной реализации людей с разным уровнем подготовки», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».