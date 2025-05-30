Никита Остапчук назначен на должность CPO «Нетмонет»

Никита Остапчук займет должность Chief Product Officer в сервисе безналичных чаевых «Нетмонет». Ранее он занимал позицию директора e-commerce продукта в группе компаний «Детский мир», где отвечал за развитие цифровых каналов крупнейшего детского ритейлера в России и СНГ. Также Никита также работал в продуктовых командах в компаниях SimpleWine, Motivity. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Нетмонет».

В «Нетмонет» Никита будет отвечать за развитие всей продуктовой линейки сервиса: от формирования стратегии текущих продуктов до запуска новых. В зону его ответственности войдут: масштабирование пользовательского опыта, рост ключевых метрик и запуск новых направлений, которые делают взаимодействие между гостями, официантами и ресторанами проще и технологичнее.

Свою карьеру в продуктах Никита начал в 2017 г. в HR-tech-стартапе Motivity, затем развивал персонализированные и мобильные сервисы в SimpleWine. Он прошел путь от продакт-менеджера до руководителя большой команды, строя масштабируемые решения и сильную культуру работы с данными и гипотезами.

В 2024 г. Никита вошел в рейтинг Forbes «30 до 30». Также ведет блог Career Groove и является соавтором подкаста «Форточку открой», посвященного карьере и продуктовой работе.

«Рад присоединиться к команде, я верю, что наше сотрудничество будет продуктивным для меня как профессионала, так и для компании. Я убежден, что чаевые — это не просто благодарность, а важная часть культуры гостеприимства и я рад внести вклад в их развитие. В новой должности буду стремиться развивать существующие продукты компании и создавать новые, чтобы сервис стал незаменимым инструментом в индустрии», — сказал Никита Остапчук.