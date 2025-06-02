Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль

19–20 июня в Екатеринбурге при поддержке Министерства цифрового развития и связи в Свердловской области пройдет масштабная ежегодная конференция IT IS conf. Она объединит более 600 экспертов из области ИТ и кибербезопасности, руководителей компаний, представителей профильных министерств и делового сообщества всей страны.

Конференция станет платформой для обмена опытом, неформального общения и представления инновационных решений в сфере ИТ и ИБ. Двухдневная программа включает пять тематических треков и более 35 практико-ориентированных докладов. Полное расписание доступно на сайте IT IS Conf.

Откроет конференцию пленарная сессия «Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет отрасль ИБ». Модератор — Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности и автор блога «Бизнес без опасности». Участники сессии — топ-менеджеры ведущих российских компаний, включая:

Валентина Богданова, генерального директора УЦСБ;

Николая Нашивочникова, заместителя генерального директора и технического директора компании «Газинформсервис»;

Вадима Курзина, директора по информационной безопасности Уральского завода гражданской авиации.

«К 2025 году Россия сталкивается с серьезными вызовами в ИТ и ИБ: рост числа изощрённых кибератак, необходимость защиты критической информационной инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров. В таких условиях значимость профильных мероприятий, таких как IT IS Conf, возрастает. Это возможность обменяться лучшими практиками, найти новые решения и укрепить эффективное взаимодействие в профессиональном сообществе», — отмечает Алексей Лукацкий.

Треки конференции:

ИБ не для галочки: «ответственное потребление» бюджетов;

Архитектура цифровой устойчивости;

Application Security: как безопасность приложений меняет правила игры;

Технологии построения цифрового доверия;

ИБ-экосистемы: утопия или рабочая модель.

Среди спикеров конференции:

Кроме того, в рамках IT IS Conf пройдет мастерская Центра кибербезопасности УЦСБ с практическими воркшопами по ключевым направлениям ИБ и выставка решений от ведущих российских разработчиков.

Организатор мероприятия — ИТ-компания УЦСБ. Один из крупнейших российских системных интеграторов с экспертизой в создании, защите, модернизации и обслуживании цифровой инфраструктуры бизнеса и государственных организаций. Генеральные партнеры — компании «Код Безопасности» и «Аквариус».

Участие бесплатное, предусмотрены онлайн- и офлайн-форматы. Требуется предварительная регистрация на сайте конференции. Количество мест ограничено.