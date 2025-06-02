Selecty на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Группа компаний Selecty примет участие в одном из крупнейших мероприятий российской ИТ-отрасли — «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Форум состоится 24 июня в Москве и объединит ведущих экспертов банковского сектора, разработчиков российских цифровых платформ, а также специалистов по импортозамещению и искусственному интеллекту.

На стенде Selecty посетители смогут получить детальные консультации по подбору ИТ-специалистов с опытом разработки и тестирования российских решений и платформ для импортозамещения.

Эксперты компании поделятся конкретными кейсами и опытом успешного закрытия сложных вакансий для крупнейших российских банков и финансовых организаций, с реальными примерами и измеримыми результатами.

Директор по стратегическому развитию в СНГ Эдуард Долгалев на примерах покажет, как Selecty помогает партнерам оптимизировать затраты на найм специалистов с помощью аутсорсинга, минимизировать кадровые риски и сокращать время поиска профессионалов на 30% с помощью современных HR-tech решений.

Отдельное внимание будет уделено обсуждению актуальных вопросов цифрового суверенитета и эффективного использования отечественных технологий в банковской сфере.