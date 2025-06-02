CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

Selecty на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Группа компаний Selecty примет участие в одном из крупнейших мероприятий российской ИТ-отрасли — «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Форум состоится 24 июня в Москве и объединит ведущих экспертов банковского сектора, разработчиков российских цифровых платформ, а также специалистов по импортозамещению и искусственному интеллекту.

На стенде Selecty посетители смогут получить детальные консультации по подбору ИТ-специалистов с опытом разработки и тестирования российских решений и платформ для импортозамещения.

Эксперты компании поделятся конкретными кейсами и опытом успешного закрытия сложных вакансий для крупнейших российских банков и финансовых организаций, с реальными примерами и измеримыми результатами.

Директор по стратегическому развитию в СНГ Эдуард Долгалев на примерах покажет, как Selecty помогает партнерам оптимизировать затраты на найм специалистов с помощью аутсорсинга, минимизировать кадровые риски и сокращать время поиска профессионалов на 30% с помощью современных HR-tech решений.

Отдельное внимание будет уделено обсуждению актуальных вопросов цифрового суверенитета и эффективного использования отечественных технологий в банковской сфере.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Франция национализирует суперкомпьютерный бизнес своего суверенного ИТ-гиганта

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

«Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще