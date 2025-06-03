«Т1 Сервионика» станет стратегическим партнером компании «Катюша»

«Т1 Сервионика» (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «Катюша» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие совместных ИТ-решений и формирование новых предложений на рынке печати.

Стороны договорились о широком спектре совместных инициатив — от обмена знаниями и технологиями до создания новых продуктов. Партнерство нацелено на объединение экспертизы в области сервисного обслуживания и печатной инфраструктуры для разработки комплексных решений, которые отвечают требованиям бизнеса и госсектора. В рамках соглашения «Т1 Сервионика» получит статус стратегического партнера «Катюши».

Компания «Катюша» предлагает российскую ИТ-экосистему для управления печатью. В нее входит линейка принтеров формата A4 и A3, многофункциональные устройства (МФУ), а также интеллектуальная программная среда «Смарт Принт», которая включена в реестр российского ПО. Эти решения позволяют оптимизировать печатную инфраструктуру, повысить ее устойчивость и безопасность, а также снизить затраты на печать вплоть до 30%.

«Т1 Сервионика» — один из ведущих провайдеров сервисных ИТ-услуг в России с масштабной сетью поддержки и более чем 700 контрактами в ключевых секторах экономики. Компетенции компании охватывают полное сопровождение ИТ-инфраструктуры, в том числе систем печати. Это делает ее надежным партнером для технологического развития и масштабирования совместных решений.

«Объединение экспертизы «Т1 Сервионика» в области сервисной поддержки и масштабных ИТ-проектов с передовыми решениями Катюша в сфере печатной инфраструктуры — это логичный шаг на пути к созданию полноценной отечественной экосистемы цифровых сервисов. Мы уверены, что это партнерство позволит предложить клиентам по-настоящему эффективные и безопасные ИТ-решения», — отметил Анатолий Савчук, исполнительный директор «Т1 Сервионика».

«Мы рады объединить усилия с «Т1 Сервионикой», лидером в области ИТ-аутсорсинга и сервисов. Сотрудничество открывает широкие возможности для развития и масштабирования наших решений, а также для укрепления позиций российских технологий на рынке. Взаимное обогащение знаниями и совместные проекты помогут нам быстрее адаптироваться к меняющимся требованиям рынка», — сказал Максим Виноградов, генеральный директор «Катюша».